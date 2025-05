iliad sfodera l’offerta iliadbox super per Internet e AI al massimo ovunque

Celebrando il suo settimo anno in Italia, iliad propone quella che definisce la sua offerta fibra più completa di sempre: si chiama iliadbox super e include tutto il necessario per la connessione fibra veloce in casa, per Internet 4G in mobilità, suite di sicurezza completa per cinque dispositivi, infine anche Le Chat Pro di Mistral AI, un assistente di intelligenza artificiale di livello professionale.

Il prezzo di listino di iliadbox super è di 34,99 euro, ma chi è già utente di un piano mobile iliad con un abbonamento di 9,99 euro o superiore, può averla a prezzo scontato di 29,99 euro al mese, per sempre, come sottolinea iliad fin dal suo arrivo in Italia.

Completo è senza dubbio un aggettivo che definisce bene iliadbox super, infatti nel prezzo include:

Router iliadbox Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito per prestazioni massime sia sulla fibra che per la rete senza fili in casa. Sono incluse chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali, oltre all’app iliadbox connetc per configurare e gestire la rete di casa.

Due range extender iliad wifi con tecnologia Wi-Fi 7 per portare la rete senza fili in ogni angolo anche nelle case più grandi o su più piani.

per portare la rete senza fili in ogni angolo anche nelle case più grandi o su più piani. Un router Wi-Fi portatile con SIM 4G inclusa : la saponetta permette di accedere a Internet in Italia in mobilità o in una seconda casa

: la saponetta permette di accedere a Internet in Italia in mobilità o in una seconda casa Antivirus McAfee Multi Access per proteggere fino a cinque dispositivi, tra computer, smartphone e tablet , non solo dai virus ma anche da malware e minacce online. Include anche un gestore sicuro di password.

, non solo dai virus ma anche da malware e minacce online. Include anche un gestore sicuro di password. Infine sono inclusi sei mesi di utilizzo gratuito di Le Chat Pro l’assistente di intelligenza artificiale di livello professionale creato da Mistral AI, una delle società europee più in vista nel settore.

Oltre alle tipiche funzioni di un assistente AI per generare immagini, riassumere documenti lunghi e complessi, include funzioni avanzate ed extra riservate ai piani a pagamento. Tra queste integrazione con i principali servizi Google inclusi Gmail, Calendar, Google Drive oltre a Microsoft SharePoint.

Ancora, automazione delle attività, algoritmi di risposta rapida che forniscono fino a 1.000 parole al secondo e l’accesso a notizie e dati aggiornati per informazione, risultati sportivi, mercati finanziari, eventi mondiali e così via. Occorre ricordare che scaduti i sei mesi inclusi nell’offerta, l’utente paga 18,29 euro al mese per continuare a usare Le Chat Pro, salvo disdetta.

