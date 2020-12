Ecovacs Deebot Ozmo 950, il robot aspirapolvere con mappatura multipiano è in sconto su Amazon

Ecovacs Ozmo 950 è in sconto su Amazon a 399 euro e la spedizione è compresa nel prezzo. Si risparmiano 200 euro sul prezzo di listino, pari a 600 euro, per un ottimo aspirapolvere automatico serie Deebot con funzione di lavapavimenti incorporata completamente riprogettato, rispetto al modello che va a sostituire, per offrire una pulizia della casa ancora migliore.

Il produttore ha infatti modificato la conformazione delle spazzole e ha potenziato i sistemi di aspirazione del 21% andando così a perfezionare la pulizia soprattutto negli angoli e intorno alle gambe dei tavoli. Grazie alla tecnologia Smart Navi 3.0 è inoltre in grado di scansionare e mappare fino a tre piani attraverso il sistema di mappatura multipiano, riuscendo così a sincronizzarsi per tenere pulita tutta la casa.

Oltre a questo, è pure più sottile degli altri della serie: l’altezza è di soli 9,3 centimetri consentendogli di arrivare in luoghi difficili da raggiungere senza rimanere bloccato sotto i mobili ed è in grado di superare le soglie delle porte fino a due centimetri. Tutto questo senza rinunciare al design: Deebot Ozmo 950 ha per questo già vinto il rinomato Red Dot Design Award, a dimostrazione di come si possa realizzare prodotti eleganti ed altrettanto funzionali.

Come gli altri della serie si può controllare con il telecomando in dotazione, tramite l’app Ecovacs Home oppure via voce con Amazon Echo e Assistente Google. Si muove intorno ai mobili senza graffiarli o rovesciarli, si ferma davanti alle scale e non “inghiotte” i calzini che restano in giro.

Visto che combina il sistema di aspirazione con quello di lavapavimenti è importante segnalare che il sistema di identificazione dei tappeti impedisce a questi ultimi di restare bagnati o rovinarsi durante la modalità di lavaggio, garantendo così ad ogni piano di ricevere la pulizia di cui ha bisogno. Rimuove il novantanove percento di tutti i batteri nocivi e può attivare la modalità Max quando il pavimento è particolarmente sporco tramite la modalità Turbo. Per finire, la batteria è da 5.200 mAh e promette fino a 200 minuti di autonomia con una sola carica.

Se siete interessati a comprarlo, al momento come dicevamo è in offerta su Amazon a 399 euro spedizione compresa.

In alternativa potete compare l’Ozmo T8 a 499 euro spedito, anche qui con un risparmio di 200 euro sul normale prezzo di listino (700 euro). L’unica differenza risiede nella presenza di una fotocamera frontale che accompagna lo scanner LiDAR (sul 950 c’è solo quest’ultimo) che consente di riconoscere gli oggetti, per una programmazione ancora più precisa.