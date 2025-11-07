Metà prezzo per Ecovacs Deebot Mini, piccolo robot per grandi pulizie: 249,99 €

Ecovacs Deebot Mini, un piccolo robot per fare le grandi pulizie, si compra ad un prezzo top su Amazon: solo 249€ invece di 499,99 un risparmio netto del 50%.

Dimensioni compatte e prestazioni elevate

Il Deebot Mini misura appena 28,6 cm di larghezza, un formato ridotto che gli consente di muoversi agilmente tra mobili e passaggi stretti, raggiungendo facilmente anche i punti meno accessibili.

A dispetto delle dimensioni, la potenza di aspirazione da 9.000 Pa lo colloca tra i modelli più performanti della categoria. È progettato per garantire una pulizia profonda su qualsiasi superficie, inclusi tappeti e pavimenti duri, ed è adatto anche in case con animali domestici grazie al sistema ZeroTangle 2.0 che evita l’accumulo di peli e capelli sulle spazzole.

Sistema di lavaggio rotante e navigazione intelligente

Oltre all’aspirazione potente, il Deebot Mini è dotato del sistema OZMO Turbo 2.0 con doppie piastre rotanti ad alta pressione che lavano i pavimenti con un movimento attivo, sciogliendo anche lo sporco più ostinato.

La navigazione è affidata alla tecnologia TrueMapping 2.0 con laser LiDAR e sensori frontali per una mappatura precisa in tempo reale, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

I sensori rilevano ostacoli e bordi, ottimizzando il percorso stanza per stanza ed evitando urti o cadute.

Stazione OMNI Mini: compatta e completa

Inclusa nella confezione, la stazione OMNI Mini occupa solo 38,5 cm di larghezza ma offre le stesse funzioni delle versioni più grandi.

Si occupa di svuotamento automatico, lavaggio dei moci e asciugatura ad aria calda a 45 °C, riducendo la formazione di odori e batteri. Il sacchetto per la polvere ha una capacità di 1,8 litri, sufficiente per circa 60 giorni di utilizzo. Tutte le operazioni sono automatizzate per ridurre al minimo la manutenzione manuale.

Supporto Apple Watch e Dynamic Island

Il controllo avviene tramite l’app Ecovacs Home, che consente di programmare le pulizie, regolare la potenza, visualizzare la mappa in tempo reale e gestire le impostazioni con un tocco.

Il supporto per Apple Watch e Dynamic Island su iPhone consente di interagire rapidamente anche da dispositivi Apple. La rumorosità è contenuta: il robot emette solo 55 dB in funzione, mentre la stazione OMNI raggiunge 70 dB durante lo svuotamento. La batteria a lunga durata copre più ambienti con una sola carica, e il design con maniglia integrata facilita il trasporto tra i piani.

Sconto attivo del 50% su Amazon

Il Deebot Mini con stazione OMNI è ora disponibile su Amazon a 249€ invece di 499€, con uno sconto del 50% applicato in fase di acquisto. Il prezzo si riferisce alla versione con serbatoio blu.

