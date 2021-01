Ecovacs Deebot U2 Pro, l’aspirapolvere robot a prova di animale in sconto a 173,48 euro

Potete continuare a spazzare il pavimento con olio di gomito, oppure potete stendervi sul divano e lasciarlo fare ad un aspirapolvere automatico. In tal caso, al momento è in offerta a 173,48 euro grazie ad un codice speciale.

Si tratta di Ecovacs Deebot U2 Pro, versione aggiornata del noto 605, progettata appositamente per chi in casa ha un animale domestico. Chiaramente funziona bene anche dove non c’è, ma chi deve combattere quotidianamente con i peli di animale, adesso ha un valido alleato per toglierli tutti senza muovere un dito. Questo modello infatti è dotato di accessori dedicati alla pulizia dei peli di animale, tra cui una vaschetta raccogli polvere da 800 ml e una spazzola anti grovigli appositamente progettati anche per la stagione di cambio del pelo.

La batteria è da 3.200 mAh ed ha un’autonomia di 150 minuti, sufficienti per pulire con efficacia un’area non superiore ai 200 metri quadrati. E’ dotato di tre livelli di aspirazione – Eco, Max e Max+ – in modo da poter adattare la pulizia al contesto. Le modalità Eco e Max sono progettate per la pulizia quotidiana, mentre la modalità Max+ permette una potenza di aspirazione più elevata per una pulizia più profonda come per tappeti e moquette.

Una particolarità dell’Ecovacs Deebot U2 Pro risiede nella compatibilità con i dispositivi per la Smart Home: chi ha installato uno speaker con Assistente Google o con Amazon Alexa può controllarlo con la sola voce oppure può inserirlo nelle automazioni di casa. Non è presente un sistema per la mappatura della casa però utilizza la navigazione intelligente, quella cioè che segue un percorso sistematico avanti e indietro, in modo tale da assicurare una pulizia quanto più completa, efficace e veloce possibile.

C’è infine l’app Ecovacs Home tramite la quale è possibile definire programmi di pulizia, selezionare la modalità di pulizia e monitorarne lo stato.

Ecovacs Deebot U2 Pro costa 270 euro ma se al momento inserite il codice U2PRONY1 potete portarvelo a casa per 173,48 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.