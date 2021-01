Apple vuole rimuovere Amphetamine ma cambia idea

L’app Amphetamine è disponibile su Mac App Store dal 2014: conta migliaia di commenti positivi ed è stata scaricata oltre 430mila volte, per questa ragione è risultato quantomeno strano che Apple abbia deciso di rimuoverla dal proprio negozio digitale a causa del nome e del possibile richiamo alle anfetamine.

La comunicazione di Apple allo sviluppatore dell’app William Gustafson è avvenuta negli ultimissimi giorni del 2020, con rimozione a decorrere dal 12 gennaio, se il programmatore non avesse provveduto a modificare il nome e altri dettagli dell’app. Nel messaggio di Cupertino è stata indicata la violazione delle regole di App Store che proibiscono l’incoraggiamento all’uso di droghe e altre sostanze.

Tenendo presente la lunga storia di questa app e la sua presenza per anni su App Store senza alcun tipo di reclamo da parte di Apple, Gustafson ha deciso di rispondere ad Apple impiegando anche la procedura di appello e reclamo introdotta nel mese di agosto dello scorso anno, che permette agli sviluppatori di opporsi alle decisioni di Cupertino.

Il programmatore ha sottolineato che le anfetamine sono legali negli USA previa prescrizione medica e che il nome dell’app non promuove l’uso di sostanza illegali. Ancora, il nome dell’app indica la funzione di poter mantenere acceso il Mac, così come le anfetamine possono essere legalmente utilizzate per mantenere sveglie e attente le persone.

Just got off a call with @Apple. Appeal accepted and Amphetamine will remain on the @AppStore. Thank you all for your comments, opinions, and action. We may not all agree, but I am happy we all still have the freedom to express ourselves today. ❤️ pic.twitter.com/PV7eB9aUfn

— William C. Gustafson (@x74353) January 2, 2021