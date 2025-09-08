A IFA 2025 Ecovacs Deebot X11 alza l’asticella dei robot domestici

ECOVACS presenta a IFA 2025 di Berlino il robot aspirapolvere lavapavimenti DEEBOT X11 e il robot per piscine ULTRAMARINE, ampliando così la sua gamma di soluzioni per la robotica domestica multi-categoria.

Il primo dei due prodotti è il DEEBOT X11, che si caratterizza per la tecnologia PowerBoost che consente una ricarica frazionata e rapida durante le pause di pulizia, ripristinando il 6% della batteria in soli tre minuti e permettendo così una copertura continua fino a 1.000 metri quadrati.

Tra le altre caratteristiche tecniche, il robot utilizza il sistema OZMO ROLLER 2.0 con TruEdge 3.0, che applica una pressione di lavaggio significativa (3.800 Pa) e una velocità di 200 giri al minuto per la rimozione efficace di qualsiasi tipo di sporco e macchie, inclusi bordi e angoli con copertura estesa di 15 mm oltre il corpo principale.

DEEBOT X11 impiega inoltre la stazione OmniCyclone, che integra la tecnologia PureCyclone 2.0 Auto-Empty eliminando l’uso di sacchetti usa e getta, e prevede un risparmio significativo in termini di costi per l’utente e impatto ambientale. La stazione è dotata anche di funzioni di lavaggio del mocio con acqua calda e asciugatura ad aria calda, assicurando igiene post-utilizzo e assenza di cattivi odori.

L’aspetto smart a bordo prende il nome di AGENT YIKO, un assistente vocale potenziato da un Large Language Model, in grado di pianificare autonomamente le attività di pulizia analizzando disposizione degli ambienti, abitudini e preferenze dell’utente, eseguendo inoltre comandi vocali con un livello di autonomia avanzato.

Il nuovo Ecovacs X11 si colloca nella fascia top per prestazioni e prezzo, è proposto al prezzo di listino di 1.299 euro: nel momento in cui scriviamo si può acquistare in questa pagina di Amazon con uno sconto dell’8%, a 1.199 euro.

ULTRAMARINE e non solo

Oltre al DEEBOT X11, ECOVACS ha ampliato la sua offerta con ULTRAMARINE, un robot per piscine, estendendo così la presenza nel settore della robotica di servizio. L’azienda vanta anche altri prodotti di successo come i robot lavavetri WINBOT e il robot tagliaerba GOAT, consolidando una posizione di rilievo nel mercato globale della robotica domestica.

