Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » CES, IFA, MWC & EXPO » La domotica per il comfort DREO prende il largo in Europa, anteprima a IFA 2025
CES, IFA, MWC & EXPO

La domotica per il comfort DREO prende il largo in Europa, anteprima a IFA 2025

Di Yuri Di Prodo
macitynet.it

Siamo all’IFA 2025 di Berlino e DREO ha colto l’occasione per presentare una nuova gamma di prodotti pensati per migliorare il comfort domestico, confermando la sua strategia di crescita nei mercati EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

L’azienda è nota principalmente per i suoi innovativi ventilatori a torre e riscaldatori che da tempo vende su Amazon con grandi ricavi soprattutto in mercati quali Stati Uniti, Regno Unito e Germania. I nuovi dispositivi mostrati in fiera puntano a una gestione più efficiente e personalizzata della climatizzazione indoor, e ovviamente saranno venduti anche in diversi paesi europei.

Nello specifico l’obiettivo è quello di ampliare la distribuzione in oltre 400 punti vendita in Germania entro il 2026 includendo catene come MediaMarkt, Saturn, Expert ed Euronics, oltre al consolidamento delle vendite online. Nel momento in cui scriviamo (settembre 2025) la società detiene una quota di mercato del 29% per i ventilatori a torre e del 14% per i riscaldatori nell’Unione Europea, con un incremento del fatturato del 92% tra il 2023 e il 2024.

macitynet.it
DREO 2025 IFA Invitation

Nel corso della fiera ci sono stati mostrati prototipi e primi modelli della nuova linea che mira soprattutto ad offrire un’esperienza d’uso più rapida e intuitiva con particolare attenzione a tecnologie Smart per il controllo del clima domestico.

Il vicepresidente, Joshua Gunn, ha dichiarato che questo evento è stata un’occasione per rafforzare l’impegno dell’azienda nei confronti del mercato EMEA, dove ha intenzione di portare anche le soluzioni nelle case europee.

Per il momento si punta a consolidare la posizione di DREO in Germania e accelerare la crescita in altri paesi chiave come Regno Unito, Francia, Ucraina e Stati baltici.

Altro dall’IFA 2025

Sono passati 101 anni dalla prima edizione della fiera di Berlino e se siete curiosi potete leggere tutta la storia qui, dal monito di Einstein all’Intelligenza artificiale. Per tutte le notizie dedicate all’Edizione 2025 della fiera vi basta invece sfogliare gli articoli pubblicati all’interno di questa sezione del nostro sito web.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
Domani iniziano i dieci giorni di fuoco di Apple, ecco le date da segnarsi
Articolo successivo
A IFA 2025 Ecovacs Deebot X11 alza l’asticella dei robot domestici

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.