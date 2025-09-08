La domotica per il comfort DREO prende il largo in Europa, anteprima a IFA 2025

Siamo all’IFA 2025 di Berlino e DREO ha colto l’occasione per presentare una nuova gamma di prodotti pensati per migliorare il comfort domestico, confermando la sua strategia di crescita nei mercati EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).

L’azienda è nota principalmente per i suoi innovativi ventilatori a torre e riscaldatori che da tempo vende su Amazon con grandi ricavi soprattutto in mercati quali Stati Uniti, Regno Unito e Germania. I nuovi dispositivi mostrati in fiera puntano a una gestione più efficiente e personalizzata della climatizzazione indoor, e ovviamente saranno venduti anche in diversi paesi europei.

Nello specifico l’obiettivo è quello di ampliare la distribuzione in oltre 400 punti vendita in Germania entro il 2026 includendo catene come MediaMarkt, Saturn, Expert ed Euronics, oltre al consolidamento delle vendite online. Nel momento in cui scriviamo (settembre 2025) la società detiene una quota di mercato del 29% per i ventilatori a torre e del 14% per i riscaldatori nell’Unione Europea, con un incremento del fatturato del 92% tra il 2023 e il 2024.

Nel corso della fiera ci sono stati mostrati prototipi e primi modelli della nuova linea che mira soprattutto ad offrire un’esperienza d’uso più rapida e intuitiva con particolare attenzione a tecnologie Smart per il controllo del clima domestico.

Il vicepresidente, Joshua Gunn, ha dichiarato che questo evento è stata un’occasione per rafforzare l’impegno dell’azienda nei confronti del mercato EMEA, dove ha intenzione di portare anche le soluzioni nelle case europee.

Per il momento si punta a consolidare la posizione di DREO in Germania e accelerare la crescita in altri paesi chiave come Regno Unito, Francia, Ucraina e Stati baltici.

