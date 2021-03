Effetto primavera: monitor Samsung e LG in sconto su Amazon fino al 36%

Le offerte di primavera di Amazon spaziano anche sui monitor. Questa è quindi una buona anzi buonissima occasione per cambiare il vecchio pannello LCD con un modello aggiornato, oppure per decidere di potenziare la produttività affiancando ad un computer portatile un ottimo monitor in modo da usarlo con tastiera e mouse dedicati approfittando di un più ampio spazio di lavoro per file e cartelle in primo piano.

In promozione trovate una decina di modelli diversi che vanno ad accontentare un po’ tutte le esigenze più comuni. Si va dai monitor per il gaming, che hanno quindi una buona frequenza di aggiornamento, a soluzioni meno impegnative ma che consentono comunque di goderne di un più ampio spazio di lavoro, utilizzabili sia per lo smart working, sia per seguire le lezioni in DAD, che per l’intrattenimento domestico, magari per vedere un film su Netflix o più semplicemente per navigare in rete con tutta comodità, potendo affiancare browser, blocco note digitale e altre finestre senza doverle sovrapporre e richiamare all’occorrenza.

Sono a disposizione alcuni modelli curvi, che offrono quindi una maggiore immersività apprezzabile in tutti questi contesti, altri con panello LED IPS molto comodo per il fotoritocco, e altri ancora con supporto HDR 10 per giochi e film, ingressi aggiuntivi e tecnologia che elimina lo sfarfallio e fa riposare gli occhi. Si va da modelli piccoli, da 15-17″, comodi quando c’è poco spazio sulla scrivania o quando magari si vuole affiancare un secondo monitor ad un computer portatile in modo da dare una certa continuità allo spazio di lavoro, oppure soluzioni più grandi che arrivano anche a 24″, 27″ e 34 pollici che funzionano molto bene anche da sole, sia se si usano con un Mac mini o un computer fisso, sia se si collegano ad un computer portatile, come un MacBook che può a quel punto essere tenuto anche col coperchio chiuso.

Di seguito trovate in elenco tutti i monitor attualmente in promozione con le offerte di primavera: tenete presente che sono prodotti che potreste non trovare per molto tempo perché tutto dipende da quante scorte ci sono in magazzino.

LG 27ML600S Monitor 27″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 169,99 – invece di 249

sconto 32% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

LG Gram 17Z90N, Display 17″ QHD 16:10 IPS, 2560×1600, Intel Core i7-1065G7, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, Thunderbolt3, Batteria 80Wh (Fino a 17 Ore), Win10 Home (64bit), Tastiera Italiana, Peso 1350g In offerta a 1499,99 – invece di 1599,99

sconto 6% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

LG Gram 15Z90N, Display 15,6″ Full HD IPS, 1920×1080, Intel Core i5-1035G7, RAM 8GB DDR4, SSD 256GB, Thuderbolt3, Batteria 80Wh (Fino a 18.5 Ore), Win10 Home (64bit), Tastiera Italiana, Peso 1120g In offerta a 1149,99 – invece di 1199,99

sconto 4% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

LG 27GL650 UltraGear Gaming Monitor 27″ FullHD IPS HDR, 1920×1080, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144 Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, Uscita Audio, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a 279,99 – invece di 349

sconto 20% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

LG 27GN800 UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD IPS 1ms HDR 10, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Porta AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 379,99 – invece di 499

sconto 24% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

LG 27GN88A ERGO UltraGear Gaming Monitor 27″ QuadHD Nano IPS 1ms HDR, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync 144Hz, HDMI 2.0, Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Stand ERGO, Flicker Safe In offerta a 449,99 – invece di 699

sconto 36% – fino al 31 mar 21

Click qui per approfondire

Samsung Monitor C27F396 Curvo da 27″, Pannello VA, Full HD 1,920 x 1,080 pixel, 4 ms, Freesync, 1 HDMI port, 1 D-Sub port, 1 ingresso audio, Game Mode, Flicker Free, Eye Saver Mode, Nero In offerta a 139,9 – invece di 219

sconto 36% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Samsung Odyssey Monitor C27G73T Curvo da 27″, Pannello VA QLED, 2K 1 ms, HDR 600, Freesync Premium Pro, 1 HDMI, 2 Display port, 2 USB 3.0 port, ingresso audio, Eye Saver Mode, Flicker Free Mode, Nero In offerta a 559,9 – invece di 839

sconto 33% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Samsung Monitor C24F396 Curvo da 24″, Pannello VA, Full HD 1,920 x 1,080 pixel, 4 ms, Freesync, 1 HDMI port, 1 D-Sub port, 1 ingresso audio, Game Mode, Flicker Free, Eye Saver Mode, Nero In offerta a 119,9 – invece di 169

sconto 29% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Samsung Monitor LED T35, Flat da 24 Pollici, Pannello IPS, Full HD, 1920 x 1080, 16:09, 75 Hz, 5ms, Freesync, D-Sub, 1 HDMI 1.4, Modalità Gioco, Tecnologia Eye Saver, Flicker Free, Dark Blue Grey In offerta a 119,9 – invece di 169

sconto 29% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Samsung Monitor C34H892 Curvo da 34 Pollici, VA panel, 3,440 x 1,440, 4 ms, 100 Hz, Freesync, 1 Display port, 1 HDMI, 3 USB (1 USB type-C), 1 ingresso audio, Flicker Free e Eye Saver Mode Argento In offerta a 549,9 – invece di 799

sconto 31% – fino al 4 apr 21

Click qui per approfondire

Per tutte le altre offerte di Primavera Amazon partite da questa pagina. Vi ricordiamo che sono attivi gli sconti su: