WWDC22, Apple invia i premi e attiva l’ hashtag su Twitter

Lunedì 6 giugno alle ore 19 in Italia, le 10 del mattino a Cupertino, inizia la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC22 con una presentazione Apple che macitynet tradurrà in diretta in italiano: nel frattempo proseguono le attività in programma e i preparativi, inclusa la spedizione di premi e gadget ai vincitori del concorso Swift Sudent Challenge e l’attivazione dell’ormai tradizionale hashtag speciale WWDC22 su Twitter.

Negli scorsi giorni Apple ha annunciato i vincitori del concorso annuale Swift Student Challenge che premia i migliori progetti creati con Swift Playgrounds 4 per una scena interattiva di tre minuti. Nelle scorse ore i vincitori hanno iniziato a ricevere il premio principale, che consiste nella registrazione gratuita per un anno all’Apple Developer Program, oltre a un gradito extra mai visto finora costituito da AirPods Pro.

Nel pacchetto regalo Apple include sempre gadget a tema: per WWDC22 ci sono un maglione grigio e una cuffia nera, entrambi con logo della Mela morsicata realizzato in giallo, infine anche un set di spille colorate, anche queste naturalmente a tema Apple, WWDC22 e programmazione.

Qui di seguito riportiamo il messaggio di Apple agli studenti vincitori tradotto in italiano:

«Le tue abilità di programmazione sono state testate e sono state superate a pieni voti. Sei un vincitore confermato della Swift Challenge WWDC22. Il progetto dell’app Swift Playgrounds che hai creato dimostra il tuo impegno nella programmazione e lo sforzo dedicato per dare vita al tuo design. In Apple, apprezziamo queste qualità e siamo entusiasti di presentarti questo premio esclusivo per il tuo duro lavoro. Apprezziamo il tuo entusiasmo per le tecnologie Apple e non vediamo l’ora di supportare i tuoi futuri sforzi di codifica».

Come avviene fin dalla WWDC edizione 2020, anche quest’anno Apple ha già attivato lo speciale hashtag dedicato a WWDC22 su Twitter. Quando gli utenti del social scrivono messaggi inserendo #WWDC22, viene visualizzato il logo di Swift in colore blu, inscritto in un cerchio con colori cangianti effetto arcobaleno.

Negli scorsi giorni Apple ha annunciato i finalisti degli Apple Design Award e, per promuovere l’evento, ha anche rilasciato delle carte digitali in realtà aumentata. Per iOS e iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS 13 e tutte le novità che Apple potrebbe presentare durante la WWDC 2022, incluso anche un Mac (forse), rimandiamo a questo articolo di macitynet.