Promozione No-Iva di Amazon, ecco tutti gli iPhone in sconto del 18%

Su Amazon piove una sorta di No-Iva per il mondo iPhone. Tradotto in termini pratici sconti fino al 18%, che è appunto il valore del No-Iva che viene applicato da alcuni dei concorrenti del grande rivenditore on line. Un taglio importante visti i prezzi dei telefoni Apple e visto che lo sconto si accentra su alcuni dei modelli più costosi.

Impossibile e forse anche tedioso elencare qui uno per uno tutti i modelli di iPhone in sconto. E probabilmente anche inutile visto che se il passato ci è maestro il listino di Amazon oscillerà in continuazione nelle prossime ore, aggiungendo e togliendo tagli di memoria e colori.

Meglio concentrarsi sugli sconti più interessanti quelli che abbiamo trovato navigando tra le varie vetrine e tra questi ci sono sicuramente quelli sugli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, gli iPhone top dell’anno che fino ad alcune settimane fa erano virtualmente irreperibili nei negozi (inclusi quelli Apple).

Vi segnaliamo che il 18% riguarda, ad esempio, l’iPhone 14 Pro Max da 1 TB che per alcuni colori (come l’argento) scende a 1753 € contro i 2139 € che vi chiede Apple. Lo sconto del 18% si applica anche alla versione argento da 512 GB di iPhone 14 Pro (1417€ invece che 1729€) e alla versione da 1 TB (1630€ invece che 1989€) sempre di iPhone 14 Pro.

In sconto trovate anche gli iPhone 14 Plus. Qui la maggior parte dei colori in promozione riguarda il taglio da 128 GB, quello di base. Ribassato scende a 966€ invece che 1179 €. Trovate in sconto anche il modello da 512 GB in un paio di colori; lo pagate 1285 € invece che 1569 €

Siamo all’inverso in fatto di tagli di memoria e di sconti se andiamo a guardare gli iPhone 14. Qui il ribasso del 18% tocca praticamente tutti i modelli da 512 GB. Li pagate 1163 € invece che 1419 €. Il modello da 128 GB invece si è assestato, da alcuni giorni, su uno sconto del 13%

Se vi interessa iPhone 13 (un modello che è ancora in vendita e che rappresenta una serissima alternativa nel rapporto prezzo prestazioni ad iPhone 14) non avete che l’imbarazzo della scelta. Lo sconto riguarda sia la versione da 128 GB in diversi colori (prezzo di 769,99€ invece che 939€) sia la versione da 256 GB (867€ invece che 1059 €) che la versione da 512 GB (1056 € invece che 1289 €)

Oltre a questi modelli che vanno per la maggiore, trovate in sconto del 18% anche gli iPhone 13 mini (prezzo da 687 €) e gli iPhone 12 (da 687 €)

Se questo non vi bastasse andate a dare un’occhiata anche alle custodie. Ne trovate una valanga in sconto tra il 15 e il 30%. Le trovate qui