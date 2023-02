MWC23 al via con il lancio di Xiaomi 13

Il MWC23 è iniziato e tra gli eventi di lancio anche quello relativo alla presentazione della serie Xiaomi 13, che comprende Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite. Quello che contraddistingue il modello di di punta è il sensore da 1 pollice sulla camera posteriore, per una fotografia mobile di alto livello, anche grazie alla partnership con Leica.

Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13

Anzitutto, si scopre che ci sono davvero poche differenze tra le varianti cinesi e quelli internazionali dello Xiaomi 13 e 13 Pro. Entrambi i terminali sono alimentati dal chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X con una RIM UFS 4.0 da 256 GB. Mentre lo Xiaomi 13 Pro propone un pannello QHD+ AMOLED da 6,73 pollici, il modello non Pro ha un display AMOLED da 6,36 pollici più compatto.

Xiaomi utilizza un corpo in ceramica curva 3D sul 13 Pro, che arriva sul mercato nelle varianti di colore Ceramic White e Ceramic Black. Per quanto riguarda lo Xiaomi 13, presenta un pannello di vetro nella parte anteriore e posteriore, che si incastrano all’interno del telaio in alluminio.

Come già accennato, il punto forte dello Xiaomi 13 Pro è la configurazione della fotocamera posteriore, che ospita una fotocamera primaria da 23 mm 50 MP f/1.9 con HyperOIS, al fianco di un sensore da 75 mm da 50 MP con obiettivo e uno sensore ultrawide da 14 mm 50 MP f/2.2. Utilizzando i filtri Leica integrati, lo Xiaomi 13 Pro può simulare l’aspetto delle classiche lunghezze focali da 35 mm, 50 mm, 75 mm e 90 mm. Altre caratteristiche della fotocamera sono la registrazione video Dolby Vision 8K e 4K 60fps, la modalità Portrait Night e una modalità ProFocus.

Dal canto suo lo Xiaomi 13 è dotato di un sistema di fotocamere a marchio Leica, ma perde il sensore Sony IMX989 da 1 pollice, ovviamente per contenere i costi. Al suo posto trova spazio un sensore da 23mm 50MP Sony IMX800 f/1.8, HyperOIS, al fianco di una camera da 75mm 10MP f2.0 teleobiettivo, e un sensore OIS da 15mm 12MP f2.2 ultra-wide.

Xiaomi promette tre aggiornamenti del sistema operativo per il 13 e il 13 Pro insieme a 5 anni di patch di sicurezza. Inoltre, l’azienda sta offrendo 2 TB di spazio di archiviazione di Google One per sei mesi e l’accesso a YouTube Premium per la stessa durata.

La serie di terminali beneficia della certificazione IP68, oltre a godere di uno spessore della cornice frontale di appena 1,61 mm, mentre sulla parte bassa si arriva ad appena 1,81 mm.

La serie Xiaomi 13 sarà in vendita a partire dall’8 marzo. Chi lo acquisterà al lancio in Europa otterrà una stampante fotografica Xiaomi 1S in bundle.

Caratteristiche tecniche Xiaomi 13 Pro

Processore: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: LPDDR5X da 12 GB

LPDDR5X da 12 GB Archiviazione: 256 GB UFS 4.0, slot per schede microSD ibrido

256 GB UFS 4.0, slot per schede microSD ibrido Visualizzazione: Display WQHD+ AMOLED da 6,73 pollici, frequenza di aggiornamento adattiva 1-120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit, HDR10, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus

Display WQHD+ AMOLED da 6,73 pollici, frequenza di aggiornamento adattiva 1-120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit, HDR10, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus Batteria: 4820mAh, 120W HyperCharge, ricarica wireless turbo da 50 W, ricarica wireless inversa da 10 W

4820mAh, 120W HyperCharge, ricarica wireless turbo da 50 W, ricarica wireless inversa da 10 W Fotocamera anteriore: 32 MP f/2.0 89,6° FOV

32 MP f/2.0 89,6° FOV Telecamere posteriori: 23mm 50MP Sony IMX989 f/1.9, HyperOIS + 75mm 50MP f2.0 teleobiettivo, OIS + 14mm 50MP f2.2 ultra-wide; filtri Leica, registrazione video 8K, registrazione video 4K 60fps con Dolby Vision

23mm 50MP Sony IMX989 f/1.9, HyperOIS + 75mm 50MP f2.0 teleobiettivo, OIS + 14mm 50MP f2.2 ultra-wide; filtri Leica, registrazione video 8K, registrazione video 4K 60fps con Dolby Vision Connettività: Dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS Sistema operativo: MIUI 14 basato su Android 13, 3 aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza promessi

MIUI 14 basato su Android 13, 3 aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza promessi Porta : USB-C

: USB-C Colori: Nero ceramico, bianco ceramico

Nero ceramico, bianco ceramico Biometria: Scanner di impronte digitali sul display

Scanner di impronte digitali sul display Varie: IP68, retro in ceramica 3D, due altoparlanti, Dolby Atmos

IP68, retro in ceramica 3D, due altoparlanti, Dolby Atmos Dimensioni: 162,9 mm x 74,6 mm x 8,38 mm, 229 grammi

Caratteristiche tecniche Xiaomi 13

Processore: Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: LPDDR5X da 8 GB

LPDDR5X da 8 GB Archiviazione: 256 GB UFS 4.0

256 GB UFS 4.0 Visualizzazione: Display AMOLED FHD+ da 6,36 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit, HDR10, Dolby Vision, Gorilla Glass 5

Display AMOLED FHD+ da 6,36 pollici, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit, HDR10, Dolby Vision, Gorilla Glass 5 Batteria: 4500 mAh, 67 W HyperCharge, ricarica wireless turbo da 50 W, ricarica wireless inversa da 10 W

4500 mAh, 67 W HyperCharge, ricarica wireless turbo da 50 W, ricarica wireless inversa da 10 W Fotocamera anteriore: 32 MP f/2.0 89,6° FOV

32 MP f/2.0 89,6° FOV Telecamere posteriori: 23mm 50MP Sony IMX800 f/1.8, HyperOIS + 75mm 10MP f2.0 teleobiettivo, OIS + 15mm 12MP f2.2 ultra-wide; filtri Leica, registrazione video 8K, registrazione video 4K 60fps con Dolby Vision

23mm 50MP Sony IMX800 f/1.8, HyperOIS + 75mm 10MP f2.0 teleobiettivo, OIS + 15mm 12MP f2.2 ultra-wide; filtri Leica, registrazione video 8K, registrazione video 4K 60fps con Dolby Vision Connettività: Dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Dual-SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS Sistema operativo: MIUI 14 basato su Android 13, 3 aggiornamenti del sistema operativo promessi e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza

MIUI 14 basato su Android 13, 3 aggiornamenti del sistema operativo promessi e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza Porta: USB-C

USB-C Colori: Nero, bianco, verde flora

Nero, bianco, verde flora Biometria: Scanner di impronte digitali sul display

Scanner di impronte digitali sul display Varie: IP68, doppio altoparlante, Dolby Atmos

IP68, doppio altoparlante, Dolby Atmos Dimensioni: 152,8 mm x 71,5 mm x 7,98 mm, 189 grammi

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, lo Xiaomi 13 Pro sarà venduto a 1.299 euro, mentre lo Xiaomi 13 avrà un listino di partenza di 999 euro.

Xiaomi 13 Lite

Accanto allo Xiaomi 13 e 13 Pro, il produttore cinese ha annunciato anche Xiaomi 13 Lite. Come suggerisce il nome, si tratta di una variante “Lite” dello Xiaomi 13 con un display AMOLED FHD+ da 6,55 pollici, chip Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il terminale ha uno spessore di appena 7,23 mm ed è alimentato da una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W.

In questo caso il prezzo sarà di 499 euro nei colori Lite Blue, Lite Pink e Black.