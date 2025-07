Elgato lancia Facecam 4K con filtri cinematografici, la webcam che sfida le reflex

Elgato, brand appartenente a CORSAIR, ha annunciato il lancio di Facecam 4K, una nuova webcam progettata per offrire video in risoluzione Ultra HD a 60 fotogrammi al secondo, con funzionalità avanzate pensate per content creator, streamer e professionisti del video.

La novità più rilevante riguarda l’integrazione di un sensore Sony STARVIS 2 da 1/1.8”, affiancato da un processore d’immagine di nuova generazione che consente alla webcam di elaborare video in modo più nitido e con colori più fedeli, anche in condizioni di luce difficili. Non solo, la Cam è in grado di trasferire il flusso video al computer senza compressione fino a 2160p30 via USB 3.0, riducendo la latenza e migliorando la qualità complessiva.

Controlli avanzati e qualità DSLR

Altro punto di forza, specifica la società, è dato dalla possibilità di controllo manuale simile a quello delle fotocamere DSLR: grazie all’app Camera Hub, infatti, è possibile regolare ISO, tempo di esposizione, zoom digitale, rotazione dell’immagine, oltre ad applicare filtri LUT per gradare le colorazioni a proprio piacimento. Inoltre, l’integrazione con schede grafiche NVIDIA RTX permette anche di applicare effetti di sfocatura dello sfondo più realistici.

Supporto ai filtri fotografici da 49 mm

Altra caratteristica distintiva è il supporto nativo ai filtri da 49 mm, gli stessi utilizzati in fotografia e nel cinema, grazie ai quali è possibile usare filtri CPL per ridurre i riflessi, per dare un look soft o altri effetti ottici più creativi, espandendo le possibilità espressive.

Disponibilità

Elgato Facecam 4K è già ordinabile sul sito ufficiale elgato.com o anche su Amazon. In occasione del lancio, viene incluso gratuitamente un filtro CPL per chi acquista direttamente dallo store Elgato.