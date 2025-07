Fino a mezzanotte sconto Amazon del 30% su molti elettrodomestici di marca

In un periodo in cui ogni euro risparmiato fa la differenza, Amazon lancia una promozione particolarmente interessante per chi ha in programma l’acquisto di uno o più elettrodomestici. L’iniziativa, valida fino al 31 luglio 2025, offre uno sconto del 30% su una selezione di prodotti. Basta raggiungere una spesa minima di 399 euro inserendo nel carrello gli articoli idonei.

Non serve alcun codice promozionale: lo sconto si applica automaticamente al check-out, a patto di rispettare la soglia minima e acquistare solo prodotti inclusi nella promozione. Per verificare che l’articolo sia effettivamente valido, controllate nella pagina del prodotto che compaia la scritta “Risparmia 30% al check-out”.

Alcuni articoli superano da soli la soglia minima e fanno scattare immediatamente lo sconto su altri prodotti compatibili. Altri invece devono essere combinati tra loro per raggiungere i 399 €. Ecco la selezione ragionata dei migliori affari.

Elettrodomestici che sbloccano lo sconto da soli

Perfetti per chi ha bisogno di un solo acquisto importante e vuole sfruttare l’offerta al volo:

Bosch PVQ611BB6E Serie 4, Piano cottura a induzione – 418 € ( prezzo finale scontato 292,60 € )

Moderno e minimal, include funzioni combiZone per sfruttare al meglio pentole di ogni dimensione. Ideale per cucine a induzione di nuova generazione.

Electrolux EW6S526B Lavatrice Slim – 418 € (292,60 €)

Ingombro ridotto e capacità più che sufficiente per famiglie piccole o spazi stretti. Tecnologia SensiCare per lavaggi più efficienti.

Bosch SPV2HKX42E Serie 2 – 477 € (333,90 €)

Lavastoviglie da incasso stretta, con buona capienza interna e funzione ExtraDry per una perfetta asciugatura. Ottima scelta per cucine compatte.

Indesit UI4 2 W – Congelatore Verticale – 409 € (286,30 €)

Capiente e ben organizzato, permette di conservare grandi quantità di alimenti occupando poco spazio. Silenzioso e con congelamento rapido.

Elettrodomestici da combinare per ottenere lo sconto

Se il singolo prodotto non supera i 399 €, basta aggiungerne due o più al carrello per ottenere il 30% su uno di essi. Ecco quelli con miglior rapporto qualità/prezzo:

Con una spesa ben calcolata, è possibile acquistare due prodotti utili e risparmiare sensibilmente. Attenzione però: la promozione termina il 31 luglio, e le disponibilità potrebbero esaurirsi in anticipo.

Per vedere l’elenco completo dei prodotti compatibili, visitate la pagina ufficiale Amazon della promo. Qui di sotto l’elenco

Frigoriferi

Lavastoviglie

Lavatrici e Lavasciuga

Forni

Forni a Microonde

Piani Cottura

