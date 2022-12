Elon Musk sospende Kanye West da Twitter per 12 ore

Twitter ha sospeso il rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, per 12 da Twitter. Questo dopo che la star americana avera twittato una foto della Stella di David fusa con la svastica. In uno scambio di battute pubblico su Twitter, il CEO Elon Musk si è rivolto al rapper precisando che una foto di “lui che veniva spruzzato su uno yacht andava bene”, ma twittare l’immagine antisemita no.

Ye ha poi pubblicato uno screenshot del suo account su Truth Social, la piattaforma di social media sostenuta da Donald Trump, che mostrava come il suo account Twitter fosse stato stato limitato per 12 ore per aver violato i Termini di servizio della piattaforma. Nello stesso messaggio era incluso anche uno screenshot del suo scambio privato con Musk, in cui l’esecutivo aveva dichiarato: “Mi dispiace, ma sei andato troppo oltre. Questo non è amore.”

Musk ha spiegato in una serie di tweet di che ha fatto del suo meglio per comunicare con Ye, ma il rapper ha comunque scelto di violare la regola di Twitter contro l’incitamento alla violenza. Twitter aveva già sospeso Ye nel mese di ottobre per aver pubblicato messaggi antisemiti menzionava “death con 3 On JEWISH PEOPLE”. Il suo account era stato ripristinato a novembre, insieme ad altre personalità controverse, come quello dell’ex presidente Donald Trump e Marjorie Taylor Greene.

Poco dopo essere stato sospeso sia su Twitter che su Instagram a ottobre, Ye aveva stipulato un accordo per acquisire l’app di social media Parler.

Mentre Parler ha pubblicamente riferito che l’accordo era stato accettato, con una definizione prevista per metà novembre, la notizia è uscita dopo che Ye era apparso come ospite all’interno del podcast InfoWars di Alex Jonesm, durante fece un’uscita antisemita, in cui negò l’Olocausto, lodando i nazisti e Hitler.