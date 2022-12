iPhone 14 Pro, i tempi di consegnano migliorano ma non basta

In Cina l’allentamento di blocchi e chiusure per Covid si fa sentire: Apple e Foxconn sono al lavoro per cercare di tornare il più rapidamente possibile ai livelli di piena produzione nella mega fabbrica iPhone di Zhengzhou: nel corso del weekend i tempi di spedizione degli iPhone 14 Pro (qui la recensione) e 14 Pro Max sono migliorati di 7 – 10 giorni praticamente ovunque nel mondo.

Nelle settimane precedenti l’attesa per i modelli top Apple di quest’anno era arrivata fino a 35-42 giorni per gli ordini su Apple Store online, mentre da alcune ore a questa parte i tempi di attesa di iPhone 14 Pro e Pro Max sono scesi a 25-29 giorni praticamente ovunque nel mondo.

Nel momento in cui scriviamo in Italia bisogna aspettare 3 settimane per iPhone 14 Pro, mentre il modello base iPhone 14 e 14 Plus sono indicati come immediatamente disponibili con consegna il giorno successivo l’ordine. Le tempistiche risultano sostanzialmente molto simili anche negli altri paesi.

Nel frattempo JP Morgan segnala che l’andamento di offerta e domanda della gamma Apple Watch procede bilanciato con Apple Watch Serie 8 e Apple Watch SE indicati con tempi di consegna di 8 giorni, mentre ne occorrono 4 per Apple Watch Ultra. In questo caso i tempi sono in leggero aumento di un giorno per tutti i modelli, così come avviene soprattutto in USA, per la maggiore domanda del periodo degli sconti e degli acquisti per i regali di Natale.

Il miglioramento dei tempi di attesa di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max è un importante primo segnale positivo che secondo alcuni analisti lascia sperare che ormai il peggio sia passato, sempre che in Cina non si verifichino altri problemi e blocchi. La velocità e la capacità di Apple e Foxconn di ritornare ai livelli di produzione iPhone ottimali sarà l’osservato speciale per tutto il mese di dicembre da parte di tutte le più importanti società di analisi e mercato.

Sempre in Cina Apple ha registrato la sua quota di mercato più alta di sempre in campo smartphone. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.