Elon Musk vuole cambiare nome a Twitter

Elon Musk ha recentemente riferito che Twitter diventerà X, nome di una sola lettera con la quale sembra essere ossessionato (usata per il nome del figlio, per la startup X.AI, per la società che si occupa di esplorazione spaziale Space X).

L’iconico uccellino simbolo di Twitter potrebbe diventare un ricordo. “presto diremo addio al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccelli» ha riferito Musk. E ancora: “Se verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani sarà live in tutto il mondo”.

Nell’immagine pubblicata da Musk si vede una X che lampeggia, e in una chat audio Musk ha confermato che il logo di Twitter cambierà, riferendo ancora che questa scelta “avrebbe dovuto essere fatta molto tempo fa”.

Tra i motivi per i quali Musk vuole cambiare nome a Twitter, uno è spingere per una super App, tuttofare, alla stregua dell’app cinese WeChat (senza la quale è quasi impossibile vivere nel Paese del Dragone).

Non è la prima volta che Musk prova a cambiare il logo del social: lo scorso aprile l’uccellino era stato sostituito dal meme del cane Shiba Inu, simbolo della criptomoneta Dogecoin.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Elon Musk e del social Twitter sono disponibili ai rispettivi collegamenti