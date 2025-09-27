Rasatura precisa con ENCHEN Blackstone, rasoio elettrico a lame 3D scontato a soli 8 €

Radersi tutti i giorni con un rasoio comodo come un cellulare è possibile e al momento anche conveniente: basta comprare ENCHEN Blackstone, un modello attualmente in promozione che combina la ricarica USB-C al sistema di rasatura tradizionale dei rasoi elettrici che troviamo oggi in commercio.

Usa infatti 3 testine rotanti che si flettono su tutti i lati e in maniera totalmente indipendente, in modo da adattarsi con precisione ai contorni del viso per offrire una rasatura uniforme anche nelle aree più difficili.

Le lame sono poste in un doppio anello, il che aumenta la superficie di contatto in modo da radere con precisione e in profondità con poche passate.

L’autonomia è un altro punto di forza perché con una sola ora di ricarica offre fino a 90 minuti di utilizzo continuo. A tal proposito segnaliamo la presenza di un sistema di anti-pizzico intelligente che mantiene costante la velocità della lama anche con batteria scarica, prevenendo fastidiosi impuntamenti.

Il motore da 5 Watt offre potenza adeguata senza sacrificare la silenziosità, ed è anche facile da mantenere perché non solo la testina si può sganciare e lavare direttamente sotto l’acqua corrente, in modo da eliminare i peli residui e renderlo subito operativo al prossimo utilizzo, ma le lame sono anche accompagnate da un sistema di autoaffilatura.

