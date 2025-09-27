Se dici questa parola quando rispondi al telefono sarai costretto a pagare: allarme della Polizia Postale

E’ facilissimo cascare nel tranello, le forze dell’ordine hanno lanciato un’allerta affinché prestino tutti molta attenzione

La Polizia Postale ha lanciato un allarme riguardante una nuova truffa telefonica che sta dilagando sempre di più. Negli ultimi tempi sono aumentate sempre di più le telefonate truffaldine, che con raggiri e richieste riescono a portare via una grande quantità di denaro alle vittime.

Le forze dell’ordine hanno spiegato in cosa consiste questa nuova truffa telefonica, mettendo in guardia su quali sono le cose da non dire e non fare se non si vuole “finire nella rete” dei malviventi, con il rischio di perdere tutto.

Nuova truffa telefonica, qual è lo schema e cosa non si deve fare

Basta una semplice chiamata per “finire in trappola” e ritrovarsi senza più soldi sul conto corrente, purtroppo i rischi sono aumentati e le tecniche dei malviventi si sono affinate a tal punto, che è facilissimo credere a quanto dicono. Questa tecnica si chiama spoofing telefonico e consiste nel riuscire a mascherare il proprio numero di telefono, clonando i contatti ufficiali di forze dell’ordine, enti pubblici e banche, così da avere subito la fiducia da parte di chi risponde.

Generalmente parlano di un accesso sospetto al proprio conto o di un pagamento che non è stato autorizzato, in modo tale da preoccupare l’utente. Così chi sta rispondendo crede di parlare con un impiegato della banca che vuole aiutarlo e gli fornisce i dati che sono stati richiesti, di solito si tratta di codici di accesso, dati delle carte di credito, pin e tutto ciò che può essere necessario a entrare in un conto corrente online. In questo modo i truffatori riescono ad accedere ai conti, azzerandoli in poco tempo.

La Polizia Postale, con l’intenzione di mettere in guardia i cittadini, ha spiegato che può anche capitare di ricevere sms con numeri che iniziano con “892-893”, con messaggi in cui si dice di avere importanti informazioni. Ebbene le forze dell’ordine invitano a: “(…) Non cedere alla curiosità di chiamare! Queste numerazioni, cosiddette “a valore aggiunto”. La telefonata, anche se sembra essere fatta a un numero normale, in realtà è a pagamento e quindi verrà addebitato un costo.

Come ci si può proteggere da tutti questi tentativi di truffe telefoniche? Come spiegato dalle forze dell’ordine, non si deve mai richiamare a numeri da cui si è ricevuta una telefonata sospetta. Nel caso della banca, conviene sempre cercare il numero ufficiale e richiamare, non si deve mai digitare alcun pin o codice d’accesso con la tastiera del cellulare o pronunciarli qualora vengano richiesti.