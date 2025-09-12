MacBook Air M4 scende a 899 € su Amazon, gli studenti lo pagano 839 €

Amazon abbassa ancora i prezzi del nuovo MacBook Air M4: da 1.249 euro scende a 899, minimo storico, e per gli studenti arriva addirittura a 839, record assoluto.

È questo l’effetto di una doppia promozione lanciata da Amazon, una che interessa il pubblico più generale che a 899 possono comprare il portatile della Mela risparmiando quasi il 30% e la seconda che riguarda il mondo della didatica cui viene offrta la possibilità di uno sconto extra di 60 euro per un rispario del 33%.

Perché scegliere MacBook Air M4

Il nuovo MacBook Air M4 è il portatile più sottile e leggero della gamma Apple, ma al tempo stesso offre potenza e autonomia pensate per l’uso quotidiano.

Grazie al chip M4 con architettura a 3 nanometri, garantisce prestazioni fino al 60% superiori rispetto al modello M2, supporta funzioni avanzate di intelligenza artificiale ed è in grado di gestire senza problemi multitasking, editing fotografico, lavoro in cloud e videochiamate.

Lo schermo Liquid Retina da 13,6 pollici offre colori brillanti e grande definizione, mentre la batteria dura tranquillamente tutta la giornata.

Un computer ideale per scuola e lavoro



Leggero da portare in zaino (meno di 1,3 kg), silenzioso grazie al design fanless e con un’autonomia che copre lezioni, studio e svago, MacBook Air M4 è il portatile perfetto per gli studenti.

Lo è anche per chi viaggia e vuole avere borse e zaini leggeri. Essendo sottilissimo ingombra anche molto poco e può essere usato comodamente sui tavolini dei treni e degli aerei, nelle sale di attesa e persino sui bus o i sedili di un’auto.

Funziona alla grande con i servizi Apple e le app didattiche, si integra con iPhone e iPad ed è destinato a ricevere anni di aggiornamenti software.

Conveniente per tutti, convenientissimo per gli studenti



Il prezzo Apple sarebbe di 1249 euro, ma Amazon lo presenta ad appena 899 euro nella versione da 256 GB con processore M4 e 16 GB di Ram. Una configurazione di base ma già ottima per navigazione, comunicazione personale, compiti da ufficio. Il risparmio è del 30%.

Se siete studenti e site iscritti ad Amazon Prime Student, la versione agevolata di Amazon Prime dedicata agli studenti universitari, potete avere un vantaggio aggiuntivo di 60 euro che ribassa questo modello all’incredibile prezzo che non troverete da nessun’altra parte di 839 €.

Molto meglio dell’offerta Apple Studenti

L’offerta Amazon è largamente più conveniente anche di quella Apple per studenti che offre lo stesso modello a 1119 € dandovi la possibilità di includere gratuitamente o comprare a prezzo scontato, ammesso che vi interessino, una serie di dispositivi Apple.

In nessun caso comunque il pacchetto da Apple sommati allo sconto education pareggiano il prezzo del rivenditore on line. Per altro gli stessi prodotti (Airpods 4, mouse e tastiera) si trovano già a prezzi ribassati su Amazon, quindi la convenienza effettiva scende ulteriormente.

In sostanza sia a chi interessa solo il Mac sia a chi interessa Mac ed accessori, conviene comprare da Amazon.