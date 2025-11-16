Energia solare ed eolica hanno coperto l’intera nuova domanda di elettricità nel 2025

Energia solare ed eolica stanno crescendo a ritmo sufficiente, al punto che nei primi nove mesi del 2025 sono state in grado soddisfare tutta la nuova domanda di elettricità.

I dati in questione sono riferiti dal sito Electrek, citando a sua volta uno studio di Ember, think thank specializzato in questione energetiche; secondo quest’ultimo gruppo la produzione di energia da combustibili fossili quest’anno non aumenterà, marcando il primo anno di crescita zero nella produzione di energia da combustibili fossili dalla pandemia Covid.

La crescita di energia solare ed eolica non sta solo crescendo ma sta superando la domanda globale stessa di elettricità. Nei primi tre trimestri del 2025 la produzione solare è cresciuta di 498 TWh (+31%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, superando la produzione solare totale per tutto il 2024. La produzione eolica è aumentata di 137 TWh (+7,6%). Insieme, hanno contribuito a 635 TWh di nuova elettricità pulita, superando l’aumento della domanda globale di elettricità di 603 TWh (+2,7%).

L’impennata di energia pulita ha portato a un rallentamento nella produzione di energia da combustibili fossili, che nei primi tre trimestri di quest’anno è diminuita leggermente dello 0,1% (-17 TWh). Secondo quanto emerge dallo studio di Ember, non ci sarà crescita nella produzione di energia da combustibili fossili nel 2025; come accennato, per la prima volta dalla pandemia Covid la produzione di energia da fossili non crescerà, nonostante la crescente domanda di elettricità.

Il ruolo del clima

Quanto sopra è merito anche del calo nella produzione di energia da combustibili fossili sia in Cina sia India, elemento che compensa gli aumenti registrati nell’Unione europea e negli Stati Uniti. In Cina nei primi tre trimestri di quest’anno la produzione è e di energia da combustibili fossili è diminuita di 52 TWh (-1,1%); in India la produzione di energia da combustibili fossili è diminuita di 34 TWh (-3,3%). In tutti casi ha contribuito anche del clima mite, elemento che ha rallentato la crescita della domanda.

In Cina prosegue intanto la la transizione verso l’energia pulita: una media a settimana di impianti rinnovabili equivalenti a cinque centrali nucleari su grande scala.