1,6 milioni di utenti settimanali per Remini, l’app per ritratti professionali da una serie di selfie

Una delle app che negli ultimi tempi è ritornata a essere popolare è stata Remini, di proprietà della società milanese Bending Spoons, app per il miglioramento e la generazione di foto basata sull’AI, in grado di generare ritratti professionali da una serie di selfie, scatti che possono essere sfruttati, ad esempio, come foto profilo su Linkedin o per il proprio curriculum.

Nel 2023 l’app è entrata prima nei trend di TikTok e centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo hanno iniziato a scaricarla e ora, secondo Bending Spoons, raggiunge 1,16 milioni di installazioni settimanali.

L’azienda proprietaria dell’app ha capitalizzato con successo la sua collaborazione con Google Cloud per supportare la crescita virale di Remini. Con l’integrazione del modello Gemini Flash Image di Big G (noto anche come “Nano Banana”) tramite Vertex AI, Remini ha registrato un incremento del 175% nelle installazioni settimanali, raggiungendo quota 1,16 milioni a livello globale.

L’integrazione del modello “Nano Banana” di Google ha permesso di migliorare la qualità delle immagini e la velocità di generazione, contribuendo direttamente alla viralità dei contenuti di Remini. Grazie all’infrastruttura AI scalabile di Google Cloud, Remini è riuscita a gestire immediatamente l’enorme crescita della domanda senza compromessi sulle prestazioni.

Secondo quanto riferisce Google Cloid, l’engagement degli utenti con l’app in questione è cresciuto notevolmente: questi ultimi oggi generano in media 5 volte più immagini, superando i 100 milioni di immagini create in meno di due mesi.

Supportato dall’infrastruttura di Google Cloud, il team di Remini è riuscito da subito a sfruttare la viralità, rilasciando oltre 30 nuovi pacchetti fotografici in meno di una settimana (tra cui nuovi preset per modelli e pacchetti dedicati alla “Spooky Season”).

L’app è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android sia per iPhone; il set completo di funzioni richiede un abbonamento (si parte da 4,99 euro la settimana) per sbloccare funzionalità aggiuntive.

Cosa si può fare con Remini

L’app permette di elaborare foto con l’intelligenza artificiale: caricando una decina di foto profilo, ad esempio è possibile generare e restituire immagini sintetiche della persona, oppure trasformare foto vecchie, sfuocate o danneggiate in immagini di qualità professionale con pochi tap.

La versione gratuita consente di scaricare l’immagine restaurata dopo aver guardato un annuncio pubblicitario. Basta cliccare sul pulsante “Salva”, poi su “Guarda un annuncio” e infine chiudere la finestra con lo spot facendo clic sulla X che appare in alto a sinistra.

Ricordiamo che il nome Bending Spoons è diventato di pubblico dominio per aver creato l’app Immuni per il tracciamento dei contatti negli anni della pandemiaM p poi seguita una serie di acquisizioni di nomi illustri ma in flessione rispetto ai tempi d’oro. Nel 2022 Bending Spoons ha comprato Evernote, nel 2023 Filmic, nel 2024 è stata la volta di StreamYard, WeTransfer e Brightcove, per arrivare ai giorni nostri con la celebre piattaforma video Vimeo rilevata all’inizio di settembre quest’anno.