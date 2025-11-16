Whatsapp, memoria piena addio: ecco le funzioni segrete che ti semplificheranno la vita

Ritrovarsi con la memoria piena di Whatsapp è più facile di quanto ci possa immaginare, tutto può essere più semplice grazie a funzioni poco conosciute.

Ognuno di noi ha una serie di app sul proprio smartphone, scelte per soddisfare le sue esigenze, da quelle che possono servire tipicamente per lavoro a quelle che invece ci possono essere utili per il tempo libero e divertirci, giochi compresi. E’ praticamente però impossibile trovare qualcuno che non abbia Whatsapp, l’app di messaggistica più diffusa, anche tra gli adolescenti, che consente di mandare e ricevere messaggi e chiamate, anche video, il tutto in maniera assolutamente gratuita, così da restare in contatto con le persone a cui siamo più legati.

Il servizio può essere utile anche per inviare e ricevere file che possono servirvi anche a livello professionale, o mmagini, ma inevitabilmente può portare a ritrovarsi quasi senza accorgersene ad avere la memoria piena. Questo non può che essere un inconveniente che tutti vorrebbero evitare, visto che può portare a dover rinunciare a qualcosa a cui teniamo per liberare spazio. In realtà, una soluzione a tutto questo esiste, anche se forse non è nota a tutti.

Come risolvere quando la memoria Whatsapp è piena

L’idea di rinunciare a una serie di file, foto, video o messaggi che abbiamo sullo smartphone piace a pochi, anzi poter usufruire di uno spazio elevato è stato interpretato praticamente da tutti come un aspetto positivo reso possibile dai telefoni moderni. E, invece, inevitabilmente, la memoria prima o poi può esaurirsi se si finisce per non cancellare praticamente niente, soprattutto nel caso di un app come Whatsapp che usiamo per comunicaare in modo costante praticamente con tutti.

Questo problema può però essere risolto a breve, grazie a una serie di funzioni che saranno introdotte e che potranno essere utili a tantissimi utenti. Una delle novità in arrivo riguarderà la funzione ‘Cancella Chat’, che potremo selezionare per poi confermare questa azione attraverso un pannello che si aprirà sullo schermo che consentirà di decidere se mantenere o eliminare i messaggi all’interno della conversazione. Si tratta di un cambiamento estremamente rilevante, adatto soprattutto a chi magari preso dalla fretta potrebbe non rendersi conto subito di avere eliminato qualcosa che era importante. Ognuno potrà quindi indicare i messaggi che riteneva importanti con una stella, questi resteranno indipendentemente da gesti impulsivi.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai file multimediali, si potranno così conservare questi ma togliere le conversazioni, così da utilizzare quelli in un secondo momento. Allo stesso tempo, Whatsapp mostrerà anche in tempo reale quale sarà lo spazio rimasto nel corso delle varie cancellazioni, così da avere un’idea di quello che si sta facendo in quel momento.

Insomma, questi cambiamenti non potranno che essere considerati positivi un po’ per tutti, anche se per ora sono solo in funzione di test. Secondo le ultime indiscrezioni, i primi a provarli in prima persona saranno gli utenti Android, che dovrebbero vederli disponibili già in poche settimane. Tutto avverrà in maniera automatica, ma per far sì che questo si verifichi sarà necessario effettuare l’aggiornamento dell’app quando il dispositivo lo richiederà.