Enscape per Mac ora disponibile per il render in tempo reale con SketchUp

Enscape ha annunciato che il suo software per il rendering in tempo reale, usato da studi di architettura e design di tutto il mondo per trasformare i propri modelli in esperienze 3D immersive, è ora disponibile per Mac.

A seguito della distribuzione di una versione open beta, Enscape per Mac è ora disponibile per SketchUp 2021 e 2022.

Gli sviluppatori spiegano che Enscape è un plug-in in grado di collegarsi direttamente ai software di modellazione che permette di sfruttare un workflow di visualizzazione e progettazione integrato, promettendo di “trasformare modelli in esperienze 3D immersive con pochi clic, eseguire iterazioni in modo più efficiente e comunicare senza difficoltà le proprie idee a team, partner e clienti”.

È pensato per studi di architettura e design che possono dedicare più tempo ed energie a progettare le città del futuro.

“Per lo sviluppo di questo prodotto abbiamo potuto contare sull’aiuto di molti clienti che hanno partecipato al programma open beta. Gli stessi clienti ora possono scegliere tra due piattaforme diffuse e apprezzate come Windows e Mac”, ha dichiarato Petr Mitev, VP Visualization Product Group di Enscape.

Tra le funzionalità della prima versione di Enscape per Mac per Sketchup 2021 e 2022, la visualizzazione in tempo reale: (possiiblità di visualizzare modelli in tempo reale nella finestra di rendering di Enscape), l’esplorazione in tempo reale (esplorare il progetto renderizzato con modalità passeggiata, volo e prospettica), opzioni di esportazione, funzioni per l’impostazione visiva (per atmosfera, immagine, acquisizione e rendering), librerie di asset (è possibile scegliere tra più di 3000 modelli 3D low-poly di alta qualità), gestione viste, rendering in batch e altro ancora.

Enscape sviluppa software per la realtà virtuale, la visualizzazione e il rendering in tempo reale destinati al settore AEC. Il software di questo sviluppatore è compatibile con Revit, SketchUp, Rhino, Archicad e Vectorworks.