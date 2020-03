Epson SureColor SC-P700 e P900, stampanti per foto in alta qualità fino ad A2+

Epson ha annunciato due nuove stampanti fotografiche: sono le SureColor SC-P700 (A3+) e SureColor SC-P900 (A2+), indirizzate in particolare ai fotografi professionisti e semiprofessionisti ma con caratteristiche e funzionalità che le rendono adatte anche per artisti, case di produzione e laboratori fotografici, oltre che per gli appassionati di fotografia che intendono realizzare in casa immagini di qualità in grandi formati.

Senza superfici aperte in modalità standby, le due stampanti sono protette da sporco e polvere così da aumentare affidabilità, efficienza e durata. Durante la stampa il percorso della carta è inoltre illuminato da luci a LED, in modo da avere una visione diretta dell’immagine in preparazione.

La nuova testina di stampa offre neri più profondi e grazie all’aggiunta di un canale di stampa extra viene eliminata la necessità di alternare gli inchiostri nero matte e nero fotografico (PK/MK): così ognuno dei dieci inchiostri UltraChrome 10 ha il proprio canale, per una più alta qualità delle stampe e una migliore riproduzione dei colori.

Quando si utilizza carta lucida, è possibile ottenere neri più intensi e più profondi con un elevato contrasto senza ricorrere a una speciale cartuccia di inchiostro dedicata. Questo grazie alle funzioni Black Enhanced Overcoat (che utilizza l’inchiostro della cartuccia grigio chiaro come rivestimento), Carbon Black e Gloss Optimizer.

Epson SC-P700 e SC-P900 sono le prime stampanti di questo formato ad alte prestazioni a presentare dimensioni piuttosto compatte e pesi ridotti: saranno disponibili a partire dal mese di aprile a un prezzo non ancora reso noto. Di seguito un elenco delle principali caratteristiche:

tre diversi percorsi per la carta consentono di utilizzare un’ampia gamma di supporti

valore di stampa D-Max (nero più profondo): 2,95

touchscreen ottico LCD da 4,3 pollici (utilizzabile anche con i guanti) con interfaccia

grafica personalizzabile

Epson Media Installer per una elevata facilità di utilizzo

spazio colore del blu ancora più ampio per riprodurre immagini ultra-realistiche

inchiostri neri (PK/MK) sempre disponibili

layout di stampa Epson dalla funzionalità e dalla flessibilità superiori per semplificare e

velocizzare la stampa a colori

supporto per rotolo senza albero a vite integrato in SC-P700 e opzionale per SC-P900

nuovo sistema di alimentazione automatica dei fogli (ASF) per l’alimentazione senza problemi di supporti fine art

ingombro e peso ridotti

elevata protezione da polvere e sporcizia

