Creative Cloud, Adobe concede agli studenti l’accesso temporaneo a distanza

Accesso illimitato e a distanza ai software della Creative Cloud acquistata dalle scuole: è quel che sta offrendo in questi giorni Adobe nel tentativo di semplificare il proseguimento degli studi per tutti quegli studenti che sono bloccati a casa per via delle restrizioni necessarie in materia di contenimento della diffusione del coronavirus.

Con le scuole chiuse infatti non è possibile accedere ai computer presenti nelle aule e per i quali era stata acquistata una licenza scolastica per i programmi della Adobe Creative Cloud. Allo stesso tempo però sono diverse le istituzioni che hanno attivato il proseguimento dei corsi online: per questo gli studenti potrebbero comunque aver bisogno di quei programmi per potersi esercitare a fine lezione ma, causa coronavirus, sono bloccati a casa senza poter utilizzare i computer della scuola.

Ed è qui che entra in gioco la nuova concessione offerta da Adobe: le scuole che ne faranno richiesta, potranno consentire ai propri studenti di accedere ai programmi della Creative Cloud acquistati dall’istituto direttamente da casa attraverso il computer personale.

Si tratta di un accesso temporaneo – la scadenza prevista è il 31 maggio – a domicilio che deve essere richiesto dall’amministrazione della scuola attraverso la compilazione di questo modulo: sarà poi Adobe a valutare la richiesta e concedere l’accesso del pacchetto a distanza.

E’ probabilmente una buona decisione da parte di Adobe, soprattutto alla luce della strana decisione con cui, a partire dal maggio scorso, ha revocato le licenze alle vecchie versioni delle proprie applicazioni.