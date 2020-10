Epson SureColor SC-F100 è la stampante a sublimazione per start-up e aziende

Epson annuncia la nuova stampante Epson SureColor SC-F100, ideata per le piccole imprese e le start-up che desiderano espandere la propria offerta di prodotti nel settore degli articoli promozionali. Grazie all’ingombro di una stampante desktop A4, questa stampante a sublimazione è indicata – soprattutto quando lo spazio è limitato – per produrre articoli promozionali personalizzati, come tazze, portachiavi, cover per telefono e altri piccoli oggetti.

Epson SC-F100 soddisfa, inoltre, le esigenze dei produttori tessili che desiderano creare prodotti su misura come cappellini, grembiuli, cordini e piccoli cuscini. Il costruttore dichiara costi totali di gestione ridotti, insieme a una serie di altre caratteristiche che la rendono indicata per le piccole imprese, tra cui tempi di produzione rapidi, il tutto senza richiedere competenze specifiche per l’installazione, l’utilizzo o la manutenzione.

I serbatoi di inchiostro possono essere ricaricati anche durante la stampa, in modo da non ritardare la produzione. Inoltre, i flaconi di inchiostro da 140 ml rappresentano una alternativa più economica rispetto alle cartucce. Epson SC-F100 offre una soluzione completa e affidabile per la stampa in quanto tutti i suoi componenti – dalla stampante stessa agli inchiostri, dal driver alla carta – lavorano insieme. La garanzia di un anno o 6.000 fogli (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima) assicura la massima tranquillità.

«Sulla scia del grande successo di SC-F500 lanciata nel 2019, SC-F100 è una straordinaria novità della gamma Epson di stampanti a sublimazione, che consentirà a più aziende di espandersi in un mercato sempre più popolare come quello degli articoli promozionali» dichiara Renato Sangalli, Business Manager ProGraphics di Epson Italia. «Gli utenti non devono essere esperti per utilizzare la stampante: i lavori di stampa possono essere inviati tramite Wi-Fi utilizzando il driver dedicato di Epson. Con la nuova piattaforma Epson Cloud Solution PORT, gli utenti possono tenere d’occhio i costi dei lavori di stampa e monitorare l’utilizzo nel tempo».

Le specifiche tecniche includono connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e USB 2.0, display LCD a colori da 2,4 pollici, testina di stampa Epson PrecisionCore MicroTFP, flaconi di inchiostro ricaricabili da 140 ml. Nel momento in cui scriviamo il costruttore non ha comunicato il prezzo.

