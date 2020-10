Dyson Supersonic HD01, il phon “alieno” è su eBay al prezzo più basso

Se volete asciugavi i capelli come non avreste mai immaginato di poter fare, andate su eBay dove è in sconto al prezzo più basso che abbiamo mai visto, solo 349 euro, il Dyson Supersonic HD01.

Questo accessorio per la cura della persona e la bellezza è qualche cosa di totalmente differente da ogni altro phon che avete mai maneggiato e visto. Del resto il nome che porta parla di un grandissimo specialista del settore “movimento aria”. La tecnologia di Dyson capace di produrre un enorme potenza in uno spazio modesto grazie alla quale l’azienda britannica è ora il numero uno nel mondo del settore la trovate tutta anche in Dyson Supersonic HD01

A dirci che siamo di fronte a qualche cosa di assolutamente alieno è già la forma. Una sorta di tunnel attraverso il quale si genera il flusso di aria calda che arriva ai capelli. Il sistema conta su tre livelli di potenza e quattro livelli calore (da 25 gradi a 100 gradi) ciascuno dei quali gestito in maniera elettronica con una verifica che si svolge 40 volte al secondo. Il motore digitale viaggia a 110mila giri al minuto. Il flusso raggiunge l’incredibile quotati 13 litri d’aria al secondo, un vero ciclone che viene però controllato con una precisione senza pari dal punto di vista della direzione. Gli accessori fanno il resto permettendo di scegliere il modo migliore di asciugatura per le proprie esigenze e il proprio tipo di capelli.

Questo phon che senza uguali sul mercato (se volete capire meglio perché, qui ci sono diversi altri filmati), costerebbe 399 euro. Su eBay lo comprate a solo 349 euro che è il prezzo migliore che abbiamo mai visto da un venditore affidabile e italiano quale è Yeppon. Questo operatore professionale ha il 99,2% di giudizi positivi e spedisce gratuitamente.

