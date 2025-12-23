Eurospin, offerta shock: Smart TV 40 pollici a un prezzo incredibile. Affrettati, lo sconto scade a giorni

Un televisore a un prezzo davvero imbattibile, la catena di discount ha fatto una vera sorpresa ai suoi clienti

Eurospin sa bene come sorprendere ai suoi clienti e l’ha fatto con un’offerta davvero strepitosa, una Smart TV a un prezzo più che conveniente. Questo genere di televisore è ormai diventato fondamentale nelle case di ognuno di noi e anche per questo sono aumentate le aspettative rispetto alle prestazioni che questo dispositivo deve avere.

Sia per quanto riguarda le varie funzionalità che questi televisori hanno, che ovviamente per la risoluzione, prerogativa indispensabile per potersi godere film, serie tv, chi più ne ha più ne metta. Anche in virtù di tutte queste aspettative, l’offerta di Eurospin è davvero imperdibile.

La Smart TV in offerta da Eurospin è super conveniente

Ciclicamente nel volantino di Eurospin compare un’offerta davvero imperdibile che riguarda una Smart TV di ottima qualità a un prezzo bassissimo. Parliamo della United Smart TV 40” Led FHD (UNLED40HS89VDA) a un costo davvero irrisorio, il prezzo quando è tra le offerte in volantino è di 158,99 euro.

Questo modello di televisore che ha un pannello LED Full HD, caratteristica importantissima, perché vuol dire che garantisce una risoluzione ottimale, con immagini nitide e chiare, la luminosità è di 220 cd/m². Come sistema operativo, invece, questo televisore usa VIDAA, famoso per avere una interfaccia facile ed essere compatibile con le applicazioni più note di intrattenimento.

Se a questo aggiungiamo il fatto che questo televisore è dotato di tuner DVB-C/T/T2/S2 HEVC Main 10, ovvero riceve i canali digitali e satellitari, si comprende subito come ci troviamo dinanzi a un televisore che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa Smart TV, che spesso è in offerta da Eurospin, ha anche un dispositivo che integra due speaker da 8W, cosa che rende gli audio chiari e bilanciati anche nelle stanze più grandi.

Per quanto riguarda la connettività c’è tutto, Wi-Fi e collegamento Ethernet, 2 USB, 3 porte HDMI e in più l’uscita per audio digitale, la presa cuffie e lo slot CI + i moduli CAM. Questa Smart TV, inoltre, ha dimensioni assai compatte: 89,2 x 18 x 55,6 cm, caratteristica da non sottovalutare, perché vuol dire che questo dispositivo si adatta a tutti i tipi d’ambiente. Può essere usata con base oppure con il supporto VESA 200×200, che consente il montaggio a parete. La classe energetica è E, il peso è di 7 kg ed ha una linea semplice ed elegante.

Per questo bisogna tenere sempre d’occhio il volantino Eurospin, per non perdersi la United Smart TV da 40” quando è in offerta.