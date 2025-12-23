Gli USA mettono al bando i droni di DJI, rischio per la sicurezza nazionale

La FCC (Federal Communications Commission), agenzia governativa degli Stati Uniti d’America, ha approvato la messa al bando dei droni di DJI e altri costruttori cinesi, citando “rischi inaccettabili” per la sicurezza nazionale.

Come avevamo già riferito, il 23 dicembre era il termine massimo entro il quale la Commissione federale delle comunicazioni (l’ente che autorizza i dispositivi radio venduti negli USA) doveva decidere se inserire nella “Covered List” alcuni costruttori cinesi di droni, bloccando l’approvazione di nuovi prodotti. L’inserimento in questo elenco porta a considerare i produttori nella lista un rischio per la sicurezza nazionale, impedendo certificazioni, l’importazione legale e la vendita negli USA.

Nell’annuncio della FCC si parla di mossa necessaria per “ridurre i rischi di turbative e attacchi diretti da droni, sorveglianza non autorizzata, esfiltrazione di dati sensibili e altre minacce per la patria”.

Brendan Car, il Presidente della FCC, in una nota ha dichiarato che benché i droni abbiano il potenziale di incrementare la pubblica sicurezza e la posizione degli Stati Uniti sull’innovazione, “criminali, terroristi e attori stranieri ostili hanno intensificato la militarizzazione di queste tecnologie, creando nuove e serie minacce per la nostra patria”.

Le conseguenze per DJI

La decisione arriva in un momento nel quale il Congresso USA discute di rischi di sicurezza e con DJI che vanta oltre il 90% del mercato globale. Le decisioni che arrivano dal Congresso si scontrano con resistenze per l’impatto che porteranno a limitazioni nell’uso dei droni da parte di attività commerciali e forze dell’ordine. In un’ampia gamma di settori, inclusi costruzioni, energia, agricoltura e società minerarie, ma anche forze di polizia e vigili del fuoco in tutto il paese impiegano droni prodotti da DJI.

L’aggiunta di DJI alla Covered List impedirà di fare approvare e vendere nuovi droni e dispositivi nel mercato americano, i modelli attuali potrebbero essere limitati o bloccati, con ovvie conseguenze per il supporto, i ricambi e la continuità della presenza commerciale di DJI nel Paese.