Prime Day 2025 tutte le offerte, come seguirlo su Macitynet 

Il Prime Day 2025 è alle porte e si preannuncia ancora una volta come uno degli eventi shopping più importanti dell’anno per chi cerca prodotti tech, domotica, Apple, elettronica e molto altro. In questo articolo trovate tutto ciò che serve per seguire l’evento su Macitynet, approfittare degli sconti Prime, iscriversi con agevolazioni per studeinti, creare un account aziendale con vantaggi dedicati, e accedere alle offerte lampo e in anteprima.

Quando si svolge il Prime Day 2025?

Prime Day 2025 si terrà nelle giornate che vanno da martedì 8 Luglio a Venerdiì 11 Luglio. Le offerte partiranno a mezzanotte dell’8 e proseguiranno fino alle 23:59 dell’11

Tipologie di offerte: cosa aspettarsi

Durante il Prime Day saranno disponibili:

Offerte

Promozioni a tempo limitato, valide solo per poche ore o fino ad esaurimento scorte.

Offerte giornaliere scelte da Amazon per categorie specifiche: smartphone, laptop, tablet, elettrodomestici, e prodotti per la casa.

Offerte Esclusive Prime in anticipo

Promozioni riservate esclusivamente agli utenti Amazon Prime, spesso anticipate già nei giorni precedenti al Prime Day.

Offerte Business

Sconti per gli utenti registrati ad Amazon Business, con fatturazione automatica e accesso a promozioni mirate per imprese e partite IVA.

Offerte Tech e AI

Grande attenzione anche quest’anno per prodotti smart home, IA domestica, robot aspirapolvere, NAS, SSD, memorie, monitor e accessori Apple.

Come seguire le offerte su Macitynet

Il team di Macitynet seguirà il Prime Day in tempo reale con:

Articoli riepilogativi per categoria (Apple, Informatica, Casa Smart, Giochi, Tempo Libero, etc.)

Aggiornamenti costanti sulla home page e sezioni dedicate

Segnalazioni di offerte lampo con link diretti

Canali Telegram di Macitynet per ricevere le migliori offerte direttamente sullo smartphone

Per non perdere neanche uno sconto, consigliamo di tenere d’occhio gli articoli che pubblicheremo all’interno della sezione Prime Day del nostro sito web.

È una buona idea fare anche una capatina nella pagina generale delle offerte dove potreste trovare importanti sconti che non per forza di cose faranno parte di questa campagna promozionale.

Per questa e le successive occasioni che si presenteranno vi consigliamo infine di iscrivervi ai nostri canali Telegram (ne abbiamo uno per le Offerte di Tecnologia e uno dedicato ai migliori sconti Non-Tech) dove, tramite una notifica sul cellulare, verrete tempestivamente informati delle offerte in corso, così da non perdere specialmente quelle che saranno condizionate dalla durata e dal numero di pezzi disponibili.

Ricordiamo che ci sono pure

Amazon Music Unlimited torna la grande offerta, gratis per 4 mesi e Audible incluso

Tre mesi gratis di Kindle Unlimited

e le offerte in anticipo valide fino all’11 di Luglio