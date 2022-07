Eve Motion, il sensore di movimento compatibile HomeKit, Thread e Matter

Chi vuole controllare i dispositivi domotici in casa tramite il movimento può affidarsi al nuovo sensore Eve Motion che al momento è tra i più aggiornati in fatto di tecnologie. Presentato nei giorni scorsi da Eve (di proprietà di Elgato), il punto di forza di questo sensore non sono tanto le sue caratteristiche quanto il fatto che è compatibile HomeKit e supporta il protocollo Thread, quindi è pronto per funzionare all’interno dello standard Matter non appena questo prenderà davvero piede.

Chi vuole perciò dotarsi di un sensore di movimento Smart, con il nuovo Eve Motion va sul sicuro in fatto di compatibilità e supporto futuro perché ottiene un dispositivo che integra già tutte le tecnologie necessarie per permettergli di funzionare con i dispositivi domotici del futuro.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche invece, può funzionare sia in casa che all’aperto perché è certificato IPX3, quindi resiste all’umidità e alla pioggia. Ha un campo visivo di 120 gradi e una portata di rilevamento di 9 metri e integrandosi già con HomeKit si può inserire nelle automazioni di casa per controllare gli altri dispositivi presenti.

Ad esempio si può usare per accendere una luce al passaggio di una persona, oppure per avviare una scena che comprende anche l’avvio della musica e la gestione di altre periferiche come il condizionatore o le tapparelle.

Si può usare anche come semplice sensore di sicurezza per notificare il movimento sullo smartphone non appena ne viene rilevato uno. Infine, è alimentato da batterie stilo AAA e non dipende da bridge o cloud, e come hub bastano una Apple TV 4K o un HomePod mini.

Chi intende acquistare il nuovo Eve Motion lo trova in vendita anche su Amazon a 39,95 euro.

