Aqara annuncia i primi dispositivi basati su thread

Aqara ha annunciato i suoi piani per introdurre una nuova linea di dispositivi basati su Thread, il protocollo di comunicazione per il mondo internet of Things (ioT) che nasce dal perfezionamento di tecnologie wireless mesh preesistenti e punta ad una maggiore integrazione e facilità di interscambio dati tra router, accessori, sensori e attuatori per rendere più semplice l’allestimento di sistemi per la casa e l’ufficio intelligente.

Si prevede che l’azienda rilascerà nuove versioni del sensore per porte e finestre e del sensore di movimento, con tecnologia Thread integrata, nella seconda metà del 2022. I nuovi prodotti Thread di Aqara sono progettati per fornire ai consumatori esperienze di casa connesse migliorate con una maggiore compatibilità, affidabilità, efficienza energetica e sicurezza.

Aqara ha sempre offerto una serie di prodotti di automazione domestica che funzionano con i principali ecosistemi di terze parti, tra cui Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home. Mentre il settore continua a evolversi verso uno standard IoT unificato, Aqara continuerà a supportare l’interoperabilità della casa intelligente. Nel settembre 2021, Aqara ha annunciato il suo impegno per Matter, il nuovo standard di settore per i dispositivi domestici intelligenti sviluppati e guidati da alcune delle più grandi aziende tecnologiche, che dovrebbe finalmente essere operativo dal prossimo anno.

Come parte del suo impegno, Aqara porterà il supporto Matter ai suoi prodotti esistenti basati su Zigbee spingendo l’aggiornamento over-the-air (OTA) agli hub Aqara M2 e M1S.

La nuova linea di prodotti basati su Thread di Aqara offrirà agli utenti un’altra opzione per entrare nell’ecosistema Matter. Essendo una delle tecnologie di connettività pilastro per Matter, Thread consente ai dispositivi IoT di connettersi in modo nativo a Matter. I prodotti Aqara Thread integreranno anche la tecnologia Bluetooth Low Energy per una migliore connessione ed esperienza operativa.

Inoltre, i dispositivi Aqara Thread avranno ancora alcune delle stesse e più popolari caratteristiche viste dalla linea di prodotti Zigbee, come la lunga durata della batteria e la connessione a bassa latenza, portando anche l’affidabilità a un nuovo livello con la rete mesh di Thread.

In qualità di partner di NXP Semiconductors, Aqara ha presentato alcuni dei suoi ultimi sensori basati su thread presso lo stand dimostrativo di NXP durante il CES 2022.