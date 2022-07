ZF Group sviluppa la mobilità con il sistema di controllo veicoli steer-by-wire

Mentre i veicoli diventano sempre più elettrificati, automatizzati e controllati da software, l’azienda tedesca ZF – nota come fornitore di trasmissioni e come fornitore di primo equipaggiamento di impianti sterzo – è in prima linea nello sviluppo e nell’industrializzazione di sistemi avanzati della trasmissione, con la gamma più completa del settore di tecnologie by-wire che non necessitano più di un collegamento meccanico o di fluidi di sistema.

Um esempio è costituito dalla soluzione steer-by-wire, sistema di sterzo con un semplice collegamento filare in cui il volante è disaccopiato meccanicamente dalle ruote. L’azienda ha fatto sapere di aver ottenuto commesse significative da diverse importanti case automobilistiche che lo lanceranno in tutte le principali regioni a partire dal 2023.

“I sistemi intelligenti by-wire di ZF mettono fine all’era dei collegamenti meccanici e inaugurano una nuova era del controllo veicolare”, riferisce Wolfhenning Scheider, CEO di ZF. “La tecnologia steer-by-wire di ZF rende possibili nuove caratteristiche di sicurezza e comfort, come ad esempio le manovre evasive autonome di emergenza o il parcheggio in spazi molto ristretti. Segna un decisivo passo in avanti nello sviluppo di autoveicoli e veicoli industriali a guida completamente autonoma, conferendo una nuova libertà nella progettazione e nell’ingegnerizzazione”.

I sistemi steer-by-wire promettono un controllo completamente autonomo del veicolo per navette e robotaxi. Nei veicoli personali per passeggeri offre funzionalità uniche, quali volanti retraibili per modalità di guida completamente automatizzate, controllo dello sterzo integralmente adattabile che riduce l’angolo di sterzo per il parcheggio o manovre a bassa velocità e sicurezza passiva migliorata grazie all’eliminazione del piantone dello sterzo. La tecnologia by-wire è indicata come soluzione ideale per i futuri veicoli elettrici e automatizzati.

ZF ha presentato il suo sistema avanzato steer-by-wire ai media internazionali annunciando che questa tecnologia sarà lanciata su scala industriale da un’importante casa automobilistica a livello mondiale entro il prossimo anno.

Per la produzione in serie dei sistemi steer-by-wire, ZF riferisce di avere acquisito contratti con clienti in tutte le principali regioni; analogamente, nel campo dei sistemi frenanti, l’azienda è leader nella produzione del suo sistema di controllo integrato della frenata (Integrated Brake Control), a sua volta prevalentemente controllato dalla tecnologia by-wire.

ZF sembra ben posizionata per conquistare altre quote di mercato nel crescente settore dei sistemi chassis con tecnologia by-wire e prevede di acquisire una quota rilevante del mercato in questione entro il 2030.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.