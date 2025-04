ExifCleaner cancella tutti i metadati dei file in un click su Mac, Win e Linux

Magari non ci avete mai pensato, ma quando pubblicate una foto online che avete appena scattato con lo smartphone state potenzialmente dicendo a tutto il mondo chi siete, dove vi trovate e che telefono state usando.

L’immagine infatti non mostra soltanto ciò che vi è rappresentato ma si trascina dietro anche tutta una serie di informazioni che vengono scritte automaticamente sul file dal sistema operativo che le ha elaborate (in questo caso, quello dello smartphone). Si chiamano metadati e se da un lato possono essere utili per ricordarvi ad esempio dove avete scattato questa o quella foto specie in quelle app che possono mostrarvele come puntini in una mappa interattiva, possono tuttavia essere letti anche da tutti gli altri.

Ad esempio, se l’avete condivisa su Facebook, non solo da tutti gli amici e le persone per cui ne avete esteso la visibilità, ma anche dall’azienda stessa che l’ha archiviata sui suoi server per permettervi di pubblicarla online.

Si può evitare? si, e ci sono vari metodi. L’app ExifCleaner di cui vi parliamo oggi è tra quelli più semplici e veloci da utilizzare.

Dove scaricare ExifCleaner

L’app è gratuita e la trovate tra le pagine GitHub del suo sviluppatore, szTheory.

È disponibile per Mac (serve macOS 10.10+), Windows 7+ 64 bit e Linux. Per scaricarla scorrete in basso fino a raggiungere la sezione Download and Install dove troverete i link per i tre sistemi operativi.

L’ultima versione disponibile nel momento in cui scriviamo è la numero 3.6.0 e quella per Mac pesa quasi 200 MB.

Come funziona ExifCleaner

Dopo averla installata, apritela e vi ritroverete di fronte ad una schermata molto semplice come quella che vedete in foto.

A questo punto dovete semplicemente trascinarvi dentro i file per i quali desiderate cancellare i metadati.

L’app può ripulire i metadati di immagini, video e anche file PDF, per i quali al momento lo sviluppatore spiega di poterne cancellare solo una parte. L’elenco dei file supportati è sterminato e comprende la maggior parte dei formati più diffusi. Se volete approfondire potete consultarlo della sezione Supported File Types della pagina di GitHub.

Fate attenzione soltanto a questo: ExifCleaner applica queste modifiche direttamente ai file, perciò se desiderate eliminare i metadati solo temporaneamente, fate prima una copia delle foto da condividere sui social e passate al setaccio quelle, mettendo invece da parte gli originali.

Altre app

Se siete a caccia di altre applicazioni allora sappiate che qui su Macitynet avete l’imbarazzo della scelta: periodicamente pubblichiamo infatti nuovi articoli separando attraverso apposite sezioni quelle dedicate ad iPad, iPhone, Mac, Android e Windows.