Roomba Max 705 porta la pulizia autonoma al livello successivo

iRobot presenta Roomba Max 705, il suo nuovo robot aspirapolvere dotato di AutoEmpty Dock, pensato per chi desidera una pulizia dei pavimenti il più possibile autonoma. Il modello è stato progettato per gestire in modo efficace sporco e detriti su qualsiasi superficie, con particolare attenzione alle case con animali domestici.

Il produttore spiega che il cuore pulsante del robot è un sistema di doppie spazzole in gomma contro-rotanti, che riduce il rischio di grovigli e agisce su pavimenti duri e tappeti. A completare la dotazione c’è una spazzola laterale per raggiungere gli angoli più difficili, mentre la tecnologia Carpet Boost aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando il robot riconosce di trovarsi su un tappeto.

Il Roomba Max 705 utilizza inoltre due sistemi di navigazione: PrecisionVision AI, basato sul riconoscimento di oggetti tramite videocamera, e ClearView Pro LiDAR, che sfrutta il rilevamento laser per creare mappe delle stanze e muoversi con rapidità e precisione anche in condizioni di scarsa luminosità. Grazie a questi strumenti il robot mappa e memorizza le stanze, pianificando percorsi di pulizia ottimizzati senza necessità di intervento manuale.

AutoEmpty Dock

La vera novità riguarda però l’AutoEmpty Dock, la base di svuotamento e ricarica che aspira automaticamente il contenitore della polvere lasciando a terra il robot pronto per il ciclo successivo.

iRobot dichiara che il cassetto di raccolta può trattenere fino a 75 giorni di sporco, riducendo la frequenza con cui l’utente deve svuotare manualmente il contenitore.

Oltre a poter avviare la pulizia direttamente dal robot, toccando un pulsante fisico, è presente la possibilità di gestire il robot tramite l’app Roomba Home, disponibile per iOS e Android, oppure anche attraverso i principali assistenti vocali, come Alexa e Google Assistant. Entro la fine dell’anno il dispositivo riceverà anche la certificazione Matter e potrà integrarsi con Casa di Apple.

Il nuovo Roomba Max 705 con AutoEmpty Dock è già disponibile in pre-ordine sul sito italiano di iRobot al prezzo consigliato di 699 €. I prodotti Roomba si acquistano anche su Amazon a partire da questo indirizzo.