EZVIZ HP7 è il videocitofono smart per case bifamiliari

Per le villette bifamiliari e per quelle abitazioni in cui viene condiviso l’ingresso da due nuclei c’è un nuovo videocitofono smart che permette di gestire comodamente l’accesso: si chiama EZVIZ HP7 ed è pensato per offrire due sistemi di accesso indipendenti e sicurezza AI attraverso un unico dispositivo e un solo kit.

Il sistema include infatti due pulsanti di chiamata separati e due monitor touch da 7 pollici per permettere a ciascuna famiglia di gestire autonomamente l’accesso al proprio spazio. Il cuore di questo videocitofono smart è una videocamera con risoluzione 2K con campo visivo di 162°, dotata di visione notturna a infrarossi (fino a 5 metri) e rilevamento della figura umana basato su intelligenza artificiale AI.

Questa soluzione contribuisce ad aumentare la sicurezza nelle ore notturne o in assenza degli occupanti: il funzionamento può essere ulteriormente personalizzato, regolando ad esempio le zone di rilevamento e la sensibilità dei sensori.

È inoltre compatibile con i tag RFID – sei dei quali sono inclusi nel kit (tre per ciascuna famiglia) – che consentono l’apertura della porta senza l’utilizzo di chiavi o codici. Volendo si possono anche generare QR code temporanei tramite l’app da condividere con visitatori occasionali o corrieri, il che permette un controllo completo degli accessi anche da remoto.

Può essere usato per controllare due porte contemporaneamente (come un cancello carraio e porta pedonale) ed è compatibile con gli apriporta elettrici dotati di memoria meccanica. Il kit supporta il Wi-Fi 6 Dual-Band a 2,4 e 5 GHz, il che è sicuramente utile in ambienti con numerosi dispositivi connessi in quanto contribuisce a ridurre le interferenze e migliora la stabilità dei flussi audio e video.

Il sistema offre inoltre due modalità di archiviazione video: su scheda microSD fino a 512 GB oppure tramite il servizio EZVIZ CloudPlay, per il salvataggio nel cloud.

Per quanto riguarda l’installazione, è compatibile con impianti a 2 o 4 fili, quindi è adatto sia per sostituire citofoni esistenti sia per nuove installazioni in abitazioni ristrutturate.

EZVIZ HP7, disponibilità e prezzo

Il videocitofono smart EZVIZ HP7 per case bifamiliari costa 449,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

