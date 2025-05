Ventilatore senza fili portatile in sconto a soli 15 €

Pronti per l’estate e per il caldo insopportabile che potrebbe arrivare insieme alla bella stagione? se la risposta è negativa, allora non fatevi trovare impreparati: acquistate KINSCOTER M57, il ventilatore elettrico tascabile attualmente in promozione.

Grazie alle sue dimensioni ridotte (misura circa 15 × 6 × 6 cm) si trasporta facilmente in borsa o nello zaino, il che lo rende ottimo per viaggi, escursioni, spostamenti quotidiani in città o semplicemente per avere un po’ di refrigerio in casa o in ufficio.

Usa una batteria da 3.600 mAh che promette dalle 2 alle 16 ore di autonomia con una sola carica, abbastanza per superare i momenti peggiori della giornata senza preoccuparsi di doverlo ricaricare frequentemente.

La velocità può essere regolata su 100 livelli di intensità, passando così da una ventilazione leggera e silenziosa a un getto potente in base al momento.

A tal proposito è particolarmente interessante è la funzione Ice Cooling tramite cui il ventilatore riesce praticamente ad abbassare la temperatura percepita fino a 18°C; una soluzione utile non solo durante le giornate estive, ma anche per rinfrescarsi rapidamente in ambienti surriscaldati. Tenete però presente che la sua attivazione inciderà sui consumi.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 15 €.

