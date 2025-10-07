Festa Prime, la tecnologia EZVIZ per la Smart Home è in sconto

EZVIZ sta approfittando della Festa delle offerte Prime per scontare alcuni dei suoi dispositivi progettati per aumentare la sicurezza e migliorare la gestione della propria abitazione.
La gamma spazia da videocamere da esterno dotate di intelligenza artificiale e visione notturna a videocitofoni e spioncini digitali capaci di offrire controllo e interazione da remoto.
Ogni prodotto si integra facilmente con l’ambiente domestico mettendo a disposizione varie funzionalità come il monitoraggio in tempo reale della stanza in cui viene installato, la ricezione di notifiche automatiche in caso di movimento e la possibilità di comunicare direttamente con chi si trova alla porta.
La promozione
Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon: