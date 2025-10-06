Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, Apple Watch Ultra 2 al minimo a 749 €

Minimo storico, Apple Watch Ultra con bracciale in maglia milanese, solo 839 € - macitynet.it

Su Amazon in questi giorni di promozioni va in sconto Apple Watch Ultra 2, la penultiva versione dello smartwatch Apple, pensato per attività outdoor e sport intensi. Il costo è di 749€, in calo rispetto ai 909€ di listino, un prezzo molto vicino al minimo storico.

Cassa in titanio e display ad alta luminosità

Apple Watch Ultra 2 è dotato di una cassa da 49 mm in titanio, resistente alla corrosione e progettata per resistere a condizioni estreme. Lo schermo Retina è il più luminoso mai visto su un Apple Watch, con fino a 3.000 nit, ideale anche sotto la luce diretta del sole. Il tasto “Action” personalizzabile consente di avviare rapidamente allenamenti o altre funzioni, mentre la corona digitale è ottimizzata per l’uso con guanti.

Funzioni avanzate per sport e sicurezza

Pensato per chi pratica escursionismo, trail running, immersioni e sport acquatici, integra GPS dual-frequency, profondimetro e modalità di immersione certificata EN13319. Supporta la rilevazione incidenti, la funzione “Sos” e include una sirena di emergenza da 86 decibel. L’autonomia arriva fino a 36 ore (e oltre 70 in modalità a basso consumo), un dato nettamente superiore rispetto ai modelli standard di Apple Watch.

Novità introdotte da Apple Watch Ultra 3

Il nuovo Apple Watch Ultra 3, presentato di recente, introduce la connettività 5G, la funzione SOS via satellite e un display di nuova generazione. Differenze che restano limitate ad un uso di nicchia mentre il modello attualmente in sconto mantiene tutte le funzionalità chiave per l’uso sportivo e professionale.

A 749€ invece di 909€, Apple Watch Ultra 2 è proposto a un prezzo vicino al minimo storico (739€). Lo sconto attuale di 160€ è disponibile su Amazon su diversi modelli di Apple Watch Ultra, in occasione delle offerte Prime d’autunno.

Festa delle Offerte Prime

Festa delle Offerte Prime - macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all'8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa.

