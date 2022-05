Facebook lascia i podcast dopo un anno

Facebook – Meta ha deciso di ritirarsi dal business dei podcast. Come riportato da Bloomberg, la società ha inviato una nota ai partner di podcasting per avvertirli che la piattaforma rimuoverà del tutto i podcast dalla sua app di social media a partire dal 3 giugno. Il colosso guidato da Mark Zuckerberg non consentirà più ai podcaster di aggiungere nuovi podcast all’app a partire da questa settimana.

Un portavoce di Meta ha confermato a Bloomberg che la funzione Soundbites e l’hub centrale, che alimentano l’esperienza di podcasting, saranno chiusi nelle “prossime settimane”.

Valutiamo costantemente le funzionalità che offriamo in modo da poterci concentrare sulle esperienze più significative

Stranamente, Facebook ha riferito che non ha intenzione di pubblicizzare su Facebook che i podcast verranno rimossi. Quindi, sarà responsabilità dei singoli podcaster avvisare il proprio pubblico.

Nella nota ai partner, Facebook ha affermato che non prevede di avvisare gli utenti del fatto che i podcast non saranno più disponibili, lasciando libertà completa agli editori per decidere se e come vogliono divulgare tali informazioni. Le Live Audio Rooms saranno integrate in Facebook Live, il che significa che gli utenti potranno scegliere di andare in diretta solo con audio, o audio e video.

Facebook ha tentato di entrare nei podcast dall’aprile dello scorso anno, ma non è mai riuscita a far decollare il servizio. La maggior parte degli utenti utilizza Apple Podcast, Spotify o un altro servizio specifico per podcast per accedere a tutti gli spettacoli che desiderano ascoltare.

L’uscita di Facebook dal business dei podcast servirà a consolidare ancora di più la presa di Apple e Spotify in questo mercato. Alla fine di marzo Apple ha annunciato miglioramenti per gli strumenti per creatori di podcast. Invece a febbraio Spotify ha acquisito due società specializzate in pubblicità per podcast per potenziare l’advertising dentro e fuori i podcast, oltre che gli strumenti di analisi.