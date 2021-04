FAFREES 20F055, bici elettrica pieghevole con motore da 250W, in offerta

La bella stagione è in arrivo e sebbene al momento non siano previsti bonus mobilità, l’acquisto di una bici elettrica è sempre un buon affare. Soprattutto con le offerte in corso. Oggi vi proponiamo la FAFREES 20F055, che ha dalla sua il design pieghevole, e un motore particolarmente potente da 250 W. Si acquista in offerta lampo a 733 euro direttamente a questo indirizzo.

FAFREES 20F055 propone un telaio in lega di alluminio pieghevole, ruote da 20 pollici, 3 modalità di guida, 7 marce, batteria agli ioni di litio nascosta nel telaio da 7,5 Ah con autonomia da 35 a 40 km.

La caratteristica che certamente più attrarrà è il telaio pieghevole, così come anche il manubrio pieghevole, che rende questa bicicletta davvero facile da trasportare e riporre nel bagagliaio di un veicolo, così da utilizzarla all’occorrenza, magari dopo essere arrivati a destinazione.

La batteria integrata assicura una autonomia di oltre 40 chilometri con una ricarica di circa 5 o 6 ore, e una velocità massima fino a 25 km/h. La FAFREES 20F055 propone un cambio professionale a 7 velocità con rivestimento antiruggine, e cambio sull’impugnatura sul manubrio, grazie al quale cambiare velocità in movimento e pedalare più comodamente.

Il motore da 250 W propone 3 modalità di guida: quella completamente elettrica, la modalità pedalata assistita, e modalità pedalata. Grazie alle ruote da 20 pollici sarà certamente possibile calcare qualsiasi tipologia di strada, anche quelle sterrate, e anche se accidentate o con qualche dosso o cunetta. La bici 20F055 gode di freni a V anteriori e posteriori e offre anche un luminoso faro a LED per la guida notturna.

La bici permette di trasportare un carico massimo di 120 kg con un’altezza massima del manubrio regolabile tra 103,5 e121,5 cm, mentre l’altezza del sellino può essere regolata da 65 a 113 cm.

Solitamente la FAFREES 20F055 ha un prezzo di oltre 850 euro, ma al momento si acquista con oltre 100 euro di sconto a 733 euro. Clicca qui per comprarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.