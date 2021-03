Bang & Olufsen HX, le cuffie di lusso con super autonomia

Per audiofili ma anche per gli appassionati audio che amano prodotti di qualità top per materiali, costruzione e design: lo storico marchio danese presenta Bang & Olufsen HX , le nuove cuffie di fascia alta che proseguono la filosofia del costruttore, offrendo un autonomia lunghissima, in grado di superare di gran lunga i concorrenti sempre più agguerriti, tra cui anche Apple AirPods Max.

Le nuove cuffie sono proposte e già disponibili su Amazon a 499 euro, mentre il modello precedente H9 Beoplay di terza generazione è proposto in sconto a 349,95 euro invece di 500 euro, un risparmio di 150 euro.

La riproduzione audio è affidata a driver con magneti in neodimio da 40 mm con impedenza di 24 ohm e range di frequenza di 20 – 22.000 Hz. L’audio è equalizzato dagli ingegneri Bang & Olufsen che assicura una riproduzione ad altissima qualità: l’utente può personalizzare il profilo audio utilizzando l’app companion. Sono supportati i codec audio AAC per il mondo Apple, pptx Adaptive e anche SBC.

Il costruttore indica l’implementazione di una nuova generazione di tecnologia di cancellazione del rumore, attiva e ibrida, denominata Adaptive Active Noise Cancellation. Questa permette di ridurre fino a escludere sia i rumori a bassa frequenza, come il rombo in aereo, sia i rumori nelle frequenze più alte come la voce umana e il brusio. Tra i punti di forza di Bang & Olufsen HX senza dubbio l’autonomia, dichiarata fino a un massimo di 35 ore con Bluetooth e cancellazione del rumore attivati, ma che si spinge addirittura fino a 40 ore con Bluetooth in funzione, senza cancellazione del rumore.

Compatibilità e accoppiamento sono assicurati su tutti i fronti non solo per la tecnologia Bluetooth 5.1 a bordo. Bang & Olufsen HX sono cuffie certificate MFi, Made For iPhone, in più supportano Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair per velocizzare e rendere più semplice l’abbinamento con tutti i dispositivi di questi ecosistemi.

Il prezzo premium è giustificato anche dall’impiego di materiali resistenti e di prima qualità. L’archetto è progettato per essere leggero, resistente e per distribuire in modo efficace il peso, grazie a una struttura a maglia rivestita in pelle di mucca. I cuscinetti auricolari sono rivestiti in pelle di agnello con interno in memory foam. La struttura è completata con anelli degli auricolari e bracci costruiti in alluminio, mentre parte degli anelli è rivestita in plastica riciclata.

Le cuffie possono essere utilizzate non solo tramite collegamento wireless Bluetooth 5.1 ma anche tramite jack 3.5mm con il cavo di 1,25 metri incluso nella confezione. La dotazione include una custodia di trasporto in tessuto e un cavo da USB-A a USB-C per la ricarica, anche questo lungo 1,25 metri. Bang & Olufsen HX sono disponibili da subito in colore nero, in colore argento con disponibilità dal 22 aprile, mentre successivamente arriverà anche la versione marrone, tutte proposte al prezzo di 499 euro.

Nel momento in cui scriviamo il precedente modello top Beoplay H9 di terza generazione sono proposte in offerta da questa pagina di Amazon al prezzo di 349,95 euro invece di 500 euro, con un risparmio di 150 euro sul prezzo originale di listino.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bang & Olufsen sono disponibili a partire da questa pagina, invece per tutte le notizie dedicate agli accessori audio si parte da questa pagina.