Fate festa con Anker Soundcore Rave Mini, speaker da 80W scontato a 139,99 euro

Anker Soundcore Rave Mini è un altoparlante che punta tutto sulla potenza grazie ai suoi 80W distribuiti attraverso un woofer da 5.25 pollici, un tweeter da 2 pollici e un radiatore passivo da 5.25 pollici. Se lo volete comprare questo è il momento migliore: grazie ad un codice risparmiate il 30% sull’acquisto e la spedizione è gratuita.

Questo potente speaker da giardino si serve di una tecnologia BassUp che regola e intensifica le basse frequenze in tempo reale, è ottimizzato per i party, anche quelli sulla spiaggia o a bordo piscina, grazie al grado di impermeabilità IPX7: il rivestimento a tenuta stagna crea un sigillo impenetrabile che consente il proseguimento della riproduzione musicale, persino dopo un’immersione completa.

Rave Mini tenta di appagare, oltre all’orecchio, anche la vista, grazie ad un spettacolo di luci a ritmo. Lo speaker, infatti, presenta LED pulsanti, che si interrompono e scorrono a tempo di musica, creando uno spettacolo di luci, da poter controllare anche utilizzando l’app Soundcore su smartphone. Grazie all’app sarà possibile personalizzare l’equalizzatore e le luci e scegliere tra le modalità di suono interno o esterno.

Nonostante le dimensioni poi, Rave Mini è comunque portatile, grazie ad un design leggero e fatto apposta per essere trasportato. Quanto all’autonomia, offre un tempo di riproduzione di 18 ore e funziona anche come power bank per ricaricare dispositivi esterni.

Tra le caratteristiche più importanti, come evidenziato dalla nostra recensione che potete leggere cliccando qui, c’è la possibilità di connettere due dispositivi via Bluetooth e condividere il controllo della festa con altri, passando da una playlist all’altra, attivando uno spettacolo di luci. E’ possibile anche connettere 2 altoparlanti Rave Mini attraverso un singolo dispositivo per ottenere un suono stereo uniforme o per raddoppiare il volume e gli effetti luminosi. La connessione è assicurata dallo standard Bluetooth 5.

Se siete interessati all’acquisto, normalmente su Amazon si compra per 200 euro ma grazie al codice Y377DV3J lo potete pagare soltanto 139,99 euro spedizione compresa.