Fatevi belli con lo specchio smart Xiaomi a 17 euro

Quando si parla di Xiaomi la mente non corre più soltanto agli smartphone o ai prodotti tecnologici. Il brand ha ormai invaso qualsiasi ambito della vita quotidiana degli utenti, e adesso anche quello della bellezza. Ecco lo specchio Xiaomi che permette di truccarvi al meglio. Costa appena 17 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo.

Le specchio si presenta in modo tradizionale, certo rispettando sempre la filosofia minimale di Xiaomi. Esteriormente è davvero minimale, con piccole cornici rigorosamente bianche, di materiale plastico. La particolarità dello specchio è che risulta sensibile al tocco. Sulla parte anteriore, infatti, quasi come un sensore per impronte nascosto sotto schermo, si cela il pulsante di accensione per i LED.

La luce è posta attorno allo specchio, così da illuminare completamente l’area del viso, in modo uniforme, e consentire di truccarsi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Lo specchio ha dimensioni è alto 23.8 cm, largo 16.8 e spesso 2.5 centimetri. E’ fatto in ABS e vetro, e dispone di una batteria integrata da ben 1200mAh, così da assicurare una lunga illuminazione, potendo trasportarlo con sé ovunque, anche in viaggio, senza la preoccupazione di doverlo ricaricare di frequente.

La luce a LED, che rappresenta certamente una delle principali caratteristiche di questo specchio, può essere regolata in intensità, a seconda del bisogno. E’ possibile dimmerare il raggio luminoso passando da 180 lumen, 280 lumen, per finire ad un massimo di 525 lumen.

Solitamente questo specchio Xiaomi costa oltre 24 euro, ma al momento lo si può acquistare in offerta a poco più di 17 euro. Clicca qui per comprarlo.