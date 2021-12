Come funziona Kindle Unlimited e come abbonarsi per la lettura infinita dei libri

Leggere oltre un milione di libri senza comprarne neanche uno: è questo il succo di Kindle Unlimited, un servizio di Amazon che, attraverso un abbonamento mensile, permette di accedere ad un vastissimo catalogo di libri digitali senza alcun limite nel numero di prenotazioni o nel tempo di lettura.

Meglio quindi di una biblioteca e con il vantaggio di poter scaricare gli stessi libri su tutti i dispositivi mobili in proprio possesso, dagli e-reader della gamma Kindle fino agli smartphone e tablet (ma anche Mac e PC) Apple oppure Android, mantenendo sottolineature, segnalibri e qualsiasi altra personalizzazione applicata durante la lettura.

Come funziona Kindle Unlimited

Come iscriversi

Per potersi abbonare a Kindle Unlimited è sufficiente accedere alla pagina di iscrizione e cliccare sul pulsante “Iscriviti ora, 30 giorni gratis. Paga dopo”. A questo punto non resta che scaricare l’app Amazon Kindle ed accedere con lo stesso account sul quale è appena stato attivato l’abbonamento.

Da questo momento tutti i libri scaricati anche da un solo dispositivo saranno sincronizzati su tutti gli altri (operazione che ovviamente richiede una connessione ad Internet).

Assicuratevi di avere una carta di credito valida associata all’account di Amazon con sufficiente credito per poter rinnovare l’abbonamento ogni mese, altrimenti l’iscrizione sarà cancellata.

Cos’è il periodo di uso gratuito di 30 giorni

Il periodo d’uso gratuito di Kindle Unlimited è un’ottima opportunità per scoprire il servizio. Al termine del periodo di uso gratuito, l’abbonamento a Kindle Unlimited prosegue automaticamente a €9,99 al mese, con la possibilità di annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Possono usufruire del periodo di uso gratuito di Kindle Unlimited solo i clienti che, iscrivendosi al servizio, non hanno beneficiato del periodo di uso gratuito di Kindle Unlimited nei 12 mesi precedenti.

Dove posso usare Kindle Unlimited

Kindle Unlimited è un abbonamento associato all’account Amazon personale. Una volta attivato può essere fruito su qualsiasi dispositivo di proprietà tra computer (Mac e Windows, sia desktop che portatile) smartphone e tablet Apple e Android, compresi anche gli e-reader Kindle di Amazon.

E’ sufficiente scaricare l’applicazione gratuita Amazon Kindle ed effettuare il login con l’account abbonato per usufruire del servizio dai propri dispositivi.

Come annullare l’abbonamento a costo zero

Per annullare l’abbonamento senza dover sborsare neanche un euro è sufficiente recidere il contratto prima della scadenza dei 30 giorni. Se l’obiettivo è unicamente quello di provare il servizio per un mese e poi rinunciarvi indipendentemente dal fatto che lo si ritenga utile e interessante oppure no, potete annullare l’abbonamento anche a pochi minuti dall’iscrizione: avrete comunque 30 giorni di tempo per provare il servizio al termine dei quali non sarà effettuato alcun rinnovo a pagamento. In caso contrario, un buon consiglio è quello di programmare un avviso sullo smartphone a pochi giorni dalla scadenza per ricordarsi di annullare l’abbonamento.

Diritto di recesso entro 14 giorni

In caso di iscrizione a pagamento non preceduta da un periodo di prova, è possibile recedere da Kindle Unlimited entro 14 giorni dall’iscrizione utilizzando questo modulo. Sarà rimborsato interamente il costo dell’iscrizione (se non si è beneficiato dei vantaggi di Kindle Unlimited). Per maggiori informazioni su Kindle Unlimited potete visionare le Condizioni d’uso cliccando qui.