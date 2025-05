Con iOS 19 Apple sincronizzerà anche il Wi-Fi degli hotel

Siete stufi di dover compilare i moduli per accedere al Wi-Fi degli Hotel o di altri servizi che richiedono la modalità “Captive”? Sì parliamo di quella funzione che obbliga a scrivere ogni volta, anche se lo si è già scritto venti volte, il proprio nome, la propria mail e altre informazioni per accedere ad una rete semi-pubblica. Ebbene se siete annoiati da questa particolare modalità, con iOS 19, potrete ridurre lo sforzo.

Secondo quanto riferisce, infatti, Mark Gurman nella sua newsletter domenicale, Apple sta studiando un sistema che permetterà di sincronizzare tra dispositivi le credenziali Captive. Non, quindi, evitare di inserirle ma evitare di inserirle più volte quando si hanno più dispositivi. In pratica la sincronizzazione paragonabile a quella che oggi abbiamo con la condivisione delle credenziali Wifi tradizionali.

Stop ai moduli da compilare su ogni dispositivo

Quel di cui parliamo è la la gestione delle reti Wi-Fi tipiche di hotel, aeroporti, università e palestre. Collegarsi significa aprire una schermata web, compilare un modulo, accettare termini e condizioni, e solo dopo ottenere la connessione. Ma la trafila va ripetuta su ogni dispositivo: prima l’iPhone, poi l’iPad, poi magari anche il Mac.

Con la nuova funzione in sviluppo per iOS 19 (e con ogni probabilità anche sui sistemi operativi iPad e Mac), questo problema dovrebbe sparire. Una volta inseriti i dati di accesso su uno dei dispositivi, Apple li sincronizzerà in automatico sugli altri collegati allo stesso account iCloud. Tutto avverrà in sicurezza, e sempre nel rispetto del sistema di privacy end-to-end che Apple applica già per le password salvate nel Portachiavi.

Una novità minore, ma molto utile

Si tratta di un’aggiunta apparentemente minore, ma che va nella direzione giusta: far risparmiare tempo. Apple ha spesso puntato sull’integrazione tra dispositivi come elemento distintivo del suo ecosistema, e questa funzione rafforza proprio quel legame silenzioso ma fondamentale tra iPhone, iPad e Mac.

Non è ancora chiaro se sarà disponibile al lancio o arriverà con un aggiornamento successivo (magari con iOS 19.1 o 19.2), ma il fatto che sia già in fase avanzata di sviluppo fa ben sperare. E per chi si muove spesso tra aeroporti, hotel e spazi pubblici, potrebbe diventare una delle novità più apprezzate del sistema operativo.