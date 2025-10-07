Festa Prime, speaker, cuffie e soundbar Sonos diventano il sistema audio connesso della casa

L’ecosistema Sonos è diventato negli anni un riferimento per chi cerca audio di qualità “plug & play”, multi-room e aggiornabile nel tempo. Dalla cassa tascabile per la spiaggia alla soundbar per il salotto con Dolby Atmos, l’idea è sempre la stessa: un’app unica, set-up veloce, streaming da qualunque servizio e possibilità di espandere gradualmente l’impianto con subwoofer e diffusori posteriori. Le funzioni “intelligenti” non sono un gadget: Trueplay adatta la resa dell’altoparlante alla stanza, mentre con Wi-Fi e Bluetooth a bordo (sui modelli più recenti) si passa al volo dall’ascolto in casa a quello all’aperto.

E per l’home theater, le soundbar Sonos supportano Dolby Atmos quando collegate a TV compatibili via HDMI eARC/ARC, con un campo sonoro più ampio e dialoghi più chiari.

Di seguito troviamo le offerte Amazon sui Sonos più richiesti – dallo speaker singolo che in coppia si trasforma in una sistema hi-fi alla cuffia per Home Teather alla soundbar. Per gli sconti effettivi controllate anche a fondo pagina.

Sonos Ace: le cuffie del sistema Sonos ora più convenienti

Sonos Ace sul mercato da un anno hanno visto un riposizionamento di prezzo ma ora sono offerte con un ulteriore sconto del 20%.

Offrono cancellazione attiva del rumore efficace e una modalità Trasparenza naturale, così puoi isolarti o restare consapevole dell’ambiente. I driver dinamici da 40 mm restituiscono un suono pulito e bilanciato, con voci chiare e bassi controllati. Riproducono audio spaziale Dolby Atmos con rilevamento dinamico della testa, che amplia la scena sonora in modo credibile. L’autonomia arriva a 30 ore e la ricarica rapida garantisce altre 3 ore in soli 3 minuti, utile quando sei di fretta. La connettività è semplice: Bluetooth 5.4 con multipoint, cavo USB-C per l’ascolto lossless e ingresso da 3,5 mm per le sorgenti analogiche.

Se hai una soundbar Sonos compatibile (Ray, Beam, Arc, Arc Ultra) puoi trasferire l’audio della TV alle cuffie per un home theater personale senza disturbare chi ti sta vicino.

In questo momento le Sonos Ace sono proposte in versione bianca o nera su Amazon a meno di 350 €, un prezzo competitivo per il segmento: una scelta solida per musica, film e chiamate, senza proclami eccessivi. Anche per lavoro in mobilità.



Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sonos Era 300: lo speaker con audio spaziale (Dolby Atmos) per musica e cinema

Era 300 è lo speaker Sonos progettato attorno all’audio spaziale: sei driver che sparano in avanti, ai lati e verso l’altoper ricostruire un palco sonoro che avvolge – con brani Dolby Atmos Music si percepiscono livelli e posizionamenti che con il classico stereo non esistono. In salotto, una coppia di Era 300 come posteriori con Beam (Gen 2) o – meglio ancora – con Arc crea un 5.1.2/7.1.4 virtuale sorprendente per intensità e coerenza.

Ci sono Wi-Fi e Bluetooth, ingresso linea/USB-C (con adattatore), AirPlay 2 e l’integrazione completa nell’app Sonos. Rispetto ad altri smart speaker, Era 300 punta più in alto: non è solo “comodo”, è soprattutto coinvolgente con musica moderna, live e soundtrack. Se vuoi un diffusore “one-box” che riempie la stanza o vuoi fare un salto di qualità come surround, è la scelta giusta.

Sonos Era 300 è in offerta su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Sonos Beam (Gen 2): la soundbar compatta con Dolby Atmos

La Beam di seconda generazione è la soundbar “smart” che sta sotto quasi ogni TV senza invadere il mobile, ma regala dialoghi nitidi e un suono più ampio rispetto ai diffusori integrati del televisore. Il salto di qualità della Gen 2 è il supporto a Dolby Atmos (quando la TV è compatibile e collegata via HDMI eARC/ARC), che apre la scena anche in verticale con un effetto 3D più immersivo su film e serie, e dà maggiore respiro a concerti ed eventi sportivi.

L’installazione è semplificata (due cavi, app Sonos per la calibrazione), integra i servizi musicali, si comanda anche con la voce e si espande facilmente: puoi aggiungere un Sub per le basse frequenze e due Era 100/300 come posteriori per un 5.1 “senza fili”. Se hai poco spazio o non vuoi riempire il salotto di casse, Beam (Gen 2) è il punto d’ingresso ideale all’home theater Sonos.

Beam Generazione 2 è in offerta su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Sonos Sub 4: il nuovo subwoofer che completa l’impianto

Arrivato di recente, Sub 4 è l’evoluzione del subwoofer Sonos: nuovo processore, più memoria e Wi-Fi aggiornato(compatibile Wi-Fi 6), per aggancio più rapido e latenza sempre sotto controllo. Il design resta l’icona a “finestra” con i due driver contrapposti che annullano le vibrazioni del cabinet: risultato, bassi profondi e puliti senza risonanze, perfetti per esplosioni al cinema ma anche per funk, elettronica e colonne sonore.

Un vantaggio Sonos è la semplicità: si aggiungi dall’app, si sceglie la stanza (Beam in salotto? Arc nello studio?) e in pochi secondi il sistema resetta i crossover, lasciando alla soundbar e ai posteriori la parte medio-alta. In ambienti ampi puoi perfino abbinare due Sub per una risposta più uniforme. E’ possibile trasformare la Beam (Gen 2) in un impianto che “riempie la pancia”.

Sonos Sub 4 è in offerta su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Altri sconti

Sono in sconto anche altri modelli Sonos: ecco i link da cui partire



Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per tutte le notizie e le recensioni Sonos dei prodotti sopra citati vi rimandiamo alla sezione Sonos di Macitynet.it