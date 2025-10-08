Facebook Twitter Youtube

Festa Prime, Anker Zolo Caricatore USB-C da 140W a tripla porta USB-C solo 66,99€

Su Amazon è in sconto il Caricatore USB-C Anker Zolo 140W, pensato per ricaricare rapidamente laptop, smartphone e tablet con un solo dispositivo compatto. Il prezzo scende a 66,99€ invece di 79,99€ su Amazon.

Potenza di 140W con tecnologia Power Delivery

Il caricatore Anker Zolo supporta una potenza massima di 140W tramite USB-C, compatibile con lo standard PD 3.1. È in grado di alimentare dispositivi ad alto consumo energetico come MacBook Pro 16”, Steam Deck, iPad Pro o console portatili, garantendo ricarica veloce e sicura. Quando si collegano più dispositivi, la potenza viene distribuita in modo intelligente per ottimizzare la carica.

Tre porte per ricariche simultanee

Il caricatore dispone di due porte USB-C e una porta USB-A, utili per ricaricare simultaneamente fino a tre dispositivi. Le porte USB-C condividono la potenza totale adattandosi automaticamente al carico richiesto, mentre la USB-A da 22,5W consente di caricare anche dispositivi meno recenti o accessori come powerbank e cuffie. La gestione intelligente protegge i dispositivi da surriscaldamento e sovratensione.

Il caricatore Anker Zolo da 140W carica fino a 4 dispositivi insieme ed è già pronto per i nuovi iPhone 17 e 17 Pro, che supportano ricarica cablata fino a 30W,

Compatibile con iPhone 17 e ricarica Qi2.2

Il caricatore Anker Zolo da 140W è già pronto per i nuovi iPhone 17 e 17 Pro, che supportano ricarica cablata fino a 30W, ma richiedono alimentatori in grado di erogare almeno 40W di potenza per ottenere velocità massime. Questo lo rende adatto anche per l’uso con i nuovi caricabatterie wireless certificati Qi2.2, lo standard compatibile con MagSafe e altri dispositivi Apple e Android di ultima generazione. Abbinato a una base di ricarica conforme, consente ricariche stabili e rapide anche senza cavo fino a 25W

Compatto, pieghevole e da viaggio

Con un design compatto e il connettore a spina pieghevole, il caricatore è pensato per chi viaggia o vuole ridurre l’ingombro sulla scrivania. Grazie alla tecnologia GaN (nitruro di gallio), offre alta potenza in un formato ridotto e con maggiore efficienza rispetto ai caricatori tradizionali. È compatibile con prese europee e supporta tensioni da 100V a 240V, ideale anche in contesti internazionali.

Materiali resistenti e certificazioni di sicurezza

Il guscio esterno è realizzato in materiale ignifugo e resistente agli urti, pensato per durare nel tempo. Il caricatore è certificato CE, FCC e RoHS e integra un sistema di protezione multipla contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamenti. Il chip PowerIQ 4.0 garantisce compatibilità ottimale con centinaia di modelli di smartphone, laptop e dispositivi USB.

A 66,99€ invece di 79,99€ su Amazon, il Caricatore USB-C Anker Zolo 140W è disponibile in sconto con supporto PD 3.1 e tripla porta.

Festa delle Offerte Prime

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

