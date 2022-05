FIIDO D4s Pro, torna una delle bici elettriche più apprezzate in offerta

Fido è uno dei brand che, prima di molti altri, ha creduto nelle bici elettriche. Ne è passato di tempo dalle prime Fido D1 e D2, tanto che adesso l’ultimo modello della società è la D4s. Al momento la potete acquistare a questo indirizzo a 717 euro.

Tra le numerose migliorie rispetto ai modelli pretendi ci sono, anzitutto, gli pneumatici. Questa volta sono da 20×1,75 pollici, quindi leggermente più grandi, in modo tale da consentirvi di viaggiare in qualsiasi manto stradale. La bici rimane fedele alla sua formula a tre modalità: completamente elettrico, a pedalata assistita, e manuale. Naturalmente, la prima di queste modalità potrà essere utilizzata solo e soltanto in contesti privati, non dunque su strada pubblica, dove sarà consentirà solo la modalità manuale e a pedalata assistita.

Dotata di un telaio in lega di alluminio, FIIDO D4s Pro propone una batteria da 36V 11.6Ah, che promette di portarvi fino a 90 km nella modalità con pedalata assistita. Ha un potente motore da 250W, naturalmente brushless, che spingerà l’utente fino ad una velocità di 25 km/h, anche se è possibile sbloccare velocità fino a 30 km/h, che nel nostro paese non è consentita su strada pubblica. Particolare il sellino della bici: oltre a poter essere regolato in altezza, può essere sfilato dalla sede ed utilizzare il tubo come pompa per gonfiare le ruote.

Non manca un display LED posizionato sul manubrio, che offre tutte le principali informazioni di marcia all’utente. Quanto alla sicurezza, si affida a freni a doppio disco meccanici, e non manca neppure un cambio Shimano a 6 velocità, che consentirà di aggredire anche le salite senza problemi.

La bicicletta ha un peso complessivo di 18,5 kg, dunque facile da trasportare, anche perché può essere ripiegata per essere inserita nel bagagliaio dell’auto. Nonostante il peso minimo, la scocca in lega di alluminio permette di trasportare piloti con un peso massino fino a 120 kg.

Al momento in cui scriviamo si acquista in offerta a circa 717 euro, con pagamenti anche in tre rate a interessi zero. Per acquistarla potete cliccare a questo indirizzo.