Il 6 giugno la WWDC22, orari e dettagli per seguire keynote ed eventi dedicati a sviluppatori

Apple ha svelato la scaletta della Worldwide Developers Conference (WWDC), annuale conferenza dedicata agli sviluppatori, inclusi gli orari del keynote e del Platforms State of the Union, e ha anticipato agli sviluppatori qualche dettaglio in più sulle attività e sugli argomenti che verranno trattati.

Apple spiega che la WWDC22 “aiuterà, gratuitamente, developer e designer a esplorare le tecnologie, gli strumenti e i framework più recenti di iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS”. Durante l’intera settimana, gli sviluppatori potranno interagire direttamente con il team di ingegneri e designer Apple attraverso laboratori e Digital Lounges, ottenere suggerimenti sulla creazione di app e giochi.

6 giugno, ore 19:00 ora italiana

La WWDC22 si apre con una panoramica sugli aggiornamenti in arrivo quest’anno per tutte le piattaforme Apple. Il keynote di apertura potrà essere seguito su apple.com/it, nell’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Al termine dello streaming, sarà disponibile on‑demand.

Platforms State of the Union

6 giugno, ore 23:00 ora italiana

Gli Sviluppatori scopriranno come creare app ancora migliori grazie ad uno sguardo approfondito sulla nuova gamma di strumenti, tecnologie e innovazioni in arrivo su tutte le piattaforme. Il Platforms State of the Union verrà trasmesso in streaming sull’app e il sito web Apple Developer.

Apple Design Awards

7 giugno, ore 02:00 del mattino

Ogni anno, gli Apple Design Awards riconoscono l’arte, l’abilità, la creatività e le competenze tecniche che contraddistinguono gli sviluppatori della Mela. Gli Apple Design Awards verranno trasmessi in streaming sull’app e il sito web Apple Developer.

Accesso a esperti

Con oltre 150 video di sessioni di approfondimento, spiega Apple – la WWDC22 sarà il palcoscenico di strumenti e tecnologie innovative per offrire l’opportunità di imparare a sviluppare la nuova generazione di app. I membri dell’Apple Developer Program e dell’Apple Developer Enterprise Program, e i vincitori della Swift Student Challenge 2022 possono prenotare una sessione a tu per tu con i team Apple per ricevere indicazioni sull’implementazione delle ultime tecnologie, l’applicazione delle best practice e la progettazione delle proprie app. A partire dal 7 giugno, i video delle sessioni saranno pubblicati quotidianamente sull’app e sul sito web Apple Developer.

Attività

Oltre ai laboratori e alle sessioni di consulenza, durante l’intera settimana ingegneri e designer Apple condurranno una serie di attività nelle lounge digitali per permettere agli sviluppatori di prendere parte a discussioni tecniche, ricevere risposta alle proprie domande ed entrare in contatto con la community. Le attività includono sfide di programmazione o design, sessioni di domande e risposte e incontri con le persone che hanno tenuto le presentazioni.

Swift Student Challenge

Apple ha annunciato i vincitori e le vincitrici della Swift Student Challenge, continuando a celebrare la nuova generazione di developer di tutto il mondo. L’evento permette a studenti di tutte le età di dare prova della propria passione per la programmazione creando un progetto di app in Swift Playgrounds.

App Apple Developer

L’app Apple Developer permette di seguire la WWDC22 su Mac, iPhone, iPad e Apple TV, con aggiornamenti quotidiani e notifiche su ultime notizie, contenuti e attività. Permette di sfogliare i contenuti per argomento, registrarsi alle Digital Lounges e alle consulenze 1:1, guardare i video con colleghi usando SharePlay, copiare il codice direttamente dai video delle sessioni, leggere le storie in evidenza e molto altro. Gli sviluppatori possono anche registrarsi alle sessioni e accedere a tutti i contenuti, alle notizie, alle storie in evidenza e alla documentazione della WWDC anche su developer.apple.com.

A questo indirizzo un nostro articolo con i dettagli sulle novità che Apple potrebbe presentare nel keynote di apertura della WWDC2022.